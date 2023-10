La científica austriaca Lise Meitner fue la primera mujer de la Universidad de Viena y la segunda del mundo en conseguir un doctorado en Física, desarrolló la teoría de la fisión nuclear, descubrió un isótopo radioactivo, fue elogiada por Einstein y un elemento de la tabla periódica lleva su nombre, pero nunca recibió el Nobel.

Pese a todos sus logros, cuando se premió el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio en 1994 con un Nobel de Química, quien recibió el galardón fue su colega alemán, Otto Hahn.

El químico, incluso en su discurso durante la ceremonia de aceptación del Nobel, cuando se refirió a ella, utilizó un término en alemán que describe a un “asistente” o “empleado”, de acuerdo con The New York Times.

Pese a que su nombre quedó casi invisible al reconocimiento público, años después, la prensa estadounidense le dio el apodo de “madre de la bomba atómica”, el cual rechazó, aún cuando tuvo grandes implicancias en este logro que en realidad reconoce al célebre J. Robert Oppenheimer.

Resulta que durante el desarrollo de la teoría de la fisión nuclear, previo a la creación de la bomba, Hahn, con ayuda de Meitner, comprobó que el átomo se podía dividir. De hecho, este momento incluso fue retratado en la película Oppenheimer, lanzada este año, que detalla la historia del arma nuclear en la pantalla grande.

Sin embargo, en la creación de Christopher Nolan, no hubo ni luces de Meitner. Y sin la división del átomo, no hubiera sido posible la bomba atómica.

A simple vista en la época, pareció que Meitner aceptó la decisión del comité de los

Premios Nobel sin protestar, pero años después todavía hablaba del tema.

Algunos historiadores apuntaban a que su posición como mujer, en los años 40, le impidió el galardón, pero recientemente, la historiadora Marisa Moss, revisó su archivo de la Universidad de Cambridge y encontró nuevas luces de estos motivos.

Y es que Meitner, en algunas cartas que compartió con su sobrino Otto Robert Frisch, un físico que también contribuyó al descubrimiento de la fisión nuclear, mencionó que la actitud de Otto Hahn, que sí se llevó el Nobel, habría influido en la decisión del comité.

Con estos archivos, Moss concluye que, además de su género, Meitner pudo ser discriminada por ser judía, puesto que Hahn era alemán y para entonces la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo.

“Sé que su actitud contribuyó a que el comité del Nobel decidiera en nuestra contra. Pero eso es algo puramente privado que no queremos hacer público”, escribió la científica en ese entonces.

