Megafauna en Australia: ¿Por qué las arañas son tan grandes y los animales tan exóticos en el país?

Si bien Australia es un país que tiene fama de albergar peligrosos insectos, no es tan letal como muchos creen. En realidad, si durante un viaje los forasteros se mantienen en las zonas seguras y respetan las áreas, es poco probable encontrarse con un arácnido letal o un canguro rabioso al que enfrentar.

De acuerdo con National Geographic, Australia es el país número 1 del mundo en biodiversidad, para el que se utiliza el término “megadiverso”, por su amplio catálogo en cuanto a flora, animales e insectos.

El criterio principal para que alcance esta posición, dice el medio, es el “endemismo”, que hace alusión a la cantidad de especies endémicas que existen en el país. Australia está entre los países con más de 5.000 especies endémicas y en total alberga entre 660.000 y 700.000 especies de flora y fauna.

Asimismo, tiene animales y plantas que habitan únicamente el territorio. Según su Ministerio de Medio Ambiente y Energía, en el país el 80% de sus mamíferos y el 90% de sus árboles u otras especies vegetales, sólo habitan allí.

Las condiciones climáticas y geográficas son responsables de la biodiversidad en Australia. Recordemos que, pese a que por su gran tamaño se considera un país, es básicamente una isla, y de considerarse como tal, podría ser la más grande de todo el planeta.

Además, también contiene la isla de Tasmania, un estado del país cuyo 37% de su territorio son áreas protegidas, como reservas naturales y parques.

Los expertos creen que esta zona es tan diversa porque tras separarse del antiguo supercontinente Gondwana, y posteriormente Pangea, quedó aislada del resto del mundo, permitiendo un desarrollo más óptimo de sus especies y evitando la intervención de otras.

Algunas teorías también apuntan a que, en Australia, el oxígeno que se respira es diferente al del resto del planeta, con tazas más puras y esto lo relacionan con el porcentaje de oxígeno que había en la Tierra en la antigüedad.

Los científicos estiman que miles de años atrás el aire que respiraban los seres vivos tenía un 30% de oxígeno, mucho menos que el 21% que hoy respiramos. Sin embargo, no se han recogido los suficientes datos como para confirmar estas hipótesis.

Pese a ello, Australia sí cuenta con una de los lugares con el oxígeno más limpio del mundo, se trata de la península de Cabo Grim, de la isla de Tasmania, que está alejada de los gases que emiten las grandes industrias y que ha alcanzado incluso popularidad turística por ese motivo.

Estas características propiciaron el desarrollo de numerosas especies únicas. Algunas de ellas tan extrañas que incluso los pioneros en los estudios de la fauna, como Charles Darwin, por ejemplo, se sorprendieron con el lugar.

De hecho, el ornitorrinco, único de Australia, sorprendió al naturalista británico. Esto porque pese a ser clasificado como un mamífero, nace de un huevo. Los historiadores dicen que en 1936 Charles Darwin tuvo por primera vez un ornitorrinco en sus manos mientras visitaba Australia.

Allí, el mismísimo propulsor de la teoría de la evolución de las especies, exclamó desconcertado: “Alguien que no crea en nada más allá de su razón podría sin duda clamar que esto es el resultado de la labor de dos Dioses Creadores”.

Sumado a esto, el ornitorrinco también es uno de los pocos animales mamíferos venenosos “los ornitorrincos macho tienen espolones venenosos que pueden causar tanto dolor como cientos de picaduras de avispa”, detalla Natgeo, aunque no serían letales.

Otro caso especial de Australia son los canguros, el animal más representativo del país, protegido en las reservas naturales, parte de su escudo y con una población de unos 50 millones, según Natgeo.

A diferencia de otros mamíferos marsupiales que cargan a sus crías en bolsas, como los koalas o wombats, el canguro vive únicamente en Australia, jamás salió del país.

Un estudio publicado en la revista Science, explica por qué ocurrió este fenómeno. Resulta que después de que se movieran las placas tectónicas, algunos animales de Australia evolucionaron en zonas de ambientes secos, lo que no les permitió trasladarse, como a otros que sí cruzaron a Asia, donde había más humedad.

Otro detalle característico de la fauna de Australia son las arañas, si bien tienen una amplia gama de insectos, los arácnidos son los más temidos, por ser exóticos, de gran tamaño e incluso letales.

En el país se encuentran algunas de las arañas más peligrosas y grandes del mundo. Por ejemplo, la más peligrosa, de acuerdo con CNN, al día de hoy es la apodada “megaraña”.

Esta mide 8 centímetros de pata a pata y su cuerpo alcanza los 5 centímetros. Además, tiene poderosos colmillos capaces de perforar las uñas humanas. Su picadura es letal.

Pero la más grande de toda Australia es la araña “silbante” o Selenocosmia crassipes, aterradora por el ruido que emite cuando se siente amenazada, como dice su nombre, una especie de silbido.

Su cuerpo puede medir hasta 6 centímetros y de pata a pata alcanza los 16.

Asimismo, uno de los descubrimientos más impresionantes en cuanto a flora Australiana ocurrió apenas en 2022, cuando en bahía Shark, descubrieron una pradera marina que sería la planta más grande de todo el planeta.

Se trata de una hierba marina de la especie Posidonia australis, que se encontró en las aguas poco profundas y bañadas por el sol del Área del Patrimonio Mundial de Shark Bay en Australia Occidental. Según los científicos, esta planta increíblemente resistente se extiende a lo largo de 180 kilómetros y se estima que tendría una antigüedad de 4.500 años.

Our researchers have discovered the world's largest plant in our very own Shark Bay. The seagrass is dated to be 4,500 years old, stretching across 180km😲🌱🌊 #UWA pic.twitter.com/EgQu8ETBSF

— UWA (@uwanews) June 1, 2022