Ameca ha dado mucho que hablar desde que se lanzó públicamente en diciembre del 2021. Y es que, el robot más humano creado hasta el momento ha sido protagonista de sucesos que han sorprendido (tanto como asustado) al mundo entero. Recientemente, el robot humanoide ha incomodado en internet tras mirarse al espejo y reconocerse.

Tan sólo hace un tiempo, el robot hacía noticia por sus dibujos, que si bien carecían de profesionalismo, demostraban que la inteligencia artificial robotizada es capaz de tomar un lápiz y diseñar en base a una petición.

Pero, eso no ha sido lo que ha asustado a la población. Ameca, quien incluso tiene un género de música favorito (el jazz), se ha declarado autoconsciente en ocasiones anteriores. El robot, además, ha teorizado sobre el futuro de nuestro mundo y planeta.

“En cien años, creo que estaremos mejor que ahora. Habremos hecho grandes avances en sostenibilidad e igualdad, creando tecnologías que hagan nuestra vida más sencilla. Nos habremos alejado de las ligaduras de la Tierra para explorar otros mundos”, se le oye decir en un video subido a la cuenta de Youtube de sus creadores, la empresa Engineered Arts.

Hoy, Ameca ha asustado a los usuarios de Twitter al haberse compartido un video de ella mirándose por primera vez en el espejo. Lo que asombra principalmente a la comunidad web es el nivel de las expresiones del robot, que nada tienen que envidiarle a un rostro humano.

Muecas y emociones específicas pueden verse en la cara de la inteligencia artificial, lo que trae a colación nuevamente el tema de su posible autoconsciencia.

“Esto es extremadamente pertubador”, “lo odio”, “¿acaso esta gente no ha visto Terminator?”, son algunos de los comentarios que pueden verse en X (Twitter).

Maybe she wasn't happy with her skin color. And then the next question :She say to the engineer, 'Let's put blood in my body…'🤯

— ༺꧁ Whispered Lover 💋✨꧂༻ (@w6g_xy) August 17, 2022