El pasado lunes, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciaron a los astronautas que conformarán la tripulación de 4 personas que completarán el próximo alunizaje en el año 2025, como parte del programa Artemis, después de la última llegada del hombre a la Luna en 1969.

Cabe recordar que la primera vez que los humanos llegaron a la Luna fue en 1969, cuando el astronauta Neil Armstrong dejó su huella en el satélite natural, acompañado de Edwin E. Aldrin Jr y Michael Collins. Pero ¿qué pasó después? ¿Volvió el hombre a la Luna?.

Contrario a lo que se cree popularmente, aquella no fue la única vez que los humanos pisaron suelo lunar, de hecho a la fecha han sido 12 los astronautas que aterrizaron allí, ninguna mujer hasta ahora.

Actualmente, hay quienes creen que la misión Apolo 11 fue la única en lograr esta hazaña, ignorando que también existieron Apolo 12, 14, 15, 16 y 17.

Esto último puede ser porque Apolo 11 causó gran impacto al ser la primera vez, que fue también televisada, opacando a las demás y dejando su icónica frase “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

Sin embargo, han sido 6 veces en total las que el humano ha pisado superficie lunar. A Apolo 11 le siguió Apolo 12 a penas 4 meses después, en el mismo año, donde viajaron Charles Conrad Jr, Alan L. Bean y Richard Francis Gordon Jr.

Después y tras la cancelación de Apolo 13, siguió Apolo 14 en 1971, que llevó a la Luna a Alan B. Shepard Jr., Stuart A. Roosa y Edgar D. Mitchel, quienes viajaron para recolectar muestras que también dejó el icónico metraje cuando Alan Shepard golpeó 2 pelotas de golf en la Luna.

Ese mismo año, también se llevó a cabo Apolo 15, con David R. Scott, James B. Irwin y Alfred M. Worden, que fue el primer alunizaje en el que se utilizó un rover lunar para explorar la zona montañosa de Rima Hadley en la Luna.

En 1972 vino Apolo 16 que incluyó a los astronautas John W. Young, Charles M. Duke Jr. y Thomas Mattingly II, quienes investigaron el área de las tierras altas de Descartes,donde tomaron fotos, recolectaron muestras y usaron por primera vez una cámara de espectrógrafo ultravioleta.

Finalmente, en diciembre del mismo año se concretó Apolo 17, cuando viajaron Eugene A. Cernan, Harrison H. Schmitt y Ronald E. Evans, quienes fueron los que mas recorrieron la superficie lunar a la fecha, utilizando un rover. Además, Schmitt fue el único geólogo que ha pisado la Luna hasta hoy.

Además, Eugene Cernan, que fue el comandante de la misión, fue el último que subió a la nave espacial antes de volver a la Tierra, por lo que quedó como el último hombre en lo que va de historia que estuvo en la Luna.

Desde 1972 no hubo más misiones tripuladas a la Luna, puesto que hacerlas significaba inmensos presupuestos y aun así varios riesgos, por lo que las agencias espaciales optaron por enviar rovers y sondas espaciales que permanecen en órbita.

Sin embargo, con el programa Artemis se retomaron los alunizajes, a más de 50 años del último. La primera misión ya se llevó a cabo en 2022 cuando el cohete Orion orbitó la Luna para comprobar el funcionamiento de la nave y sus módulos.

Ahora, sólo queda que en 2024 se complete Artemis II, un vuelo de prueba en el que los astronautas viajarán a la órbita lunar y permanecerán allí por algunas semanas, hasta finalmente regresar la Tierra. Esta será una misión para corroborar que la nave espacial cumple todas las condiciones para la seguridad humana.

No será hasta 2025, según pronostica la NASA, que finalmente se producirá el nuevo alunizaje, con la misión Artemis III, cuando la tripulación descienda sobre la superficie del satélite natural y vuelva a pisar el suelo lunar.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid

We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

— NASA (@NASA) April 3, 2023