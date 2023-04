Este lunes, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciaron a las 4 personas que conformarán la tripulación de astronautas que irán a la Luna en 2025, con la misión Artemis III. En el equipo se encuentra Christina Hammock Koch, que será la primera mujer en pisar suelo lunar.

Pero ¿por qué fue ella la elegida entre el selecto grupo de mujeres astronautas? ¿Y cómo llegó donde está hoy?. Koch, fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013, a penas 10 años atrás, pero desde entonces no dejó de concretar logros, los que la llevaron al rol que cumple hoy y con el que se prepara para su primer alunizaje.

Desde que ingresó a la agencia espacial, Christina se ha desempeñado como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional (ISS). Donde por distintos periodos, y según explica en su biografía de Twitter, vivió y trabajó.

De hecho, Koch en 2019 rompió un récord de permanencia espacial y se convirtió en la mujer que más tiempo ha estado en el espacio, cuando se mantuvo en la ISS por 328 días, poco menos de un año. Además, también participó en las primeras caminatas espaciales de mujeres, según indica su biografía oficial de la NASA.

Varios años antes de llegar al Cuerpo de Astronautas de la NASA, Koch oriunda de Michigan, estudió Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Física y una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Sus primeros trabajos tuvieron que ver con el desarrollo de instrumentos para estudios espaciales, área que es llamada “ingeniería de campo científico remoto”, operaciones que llevó a cabo como ingeniera eléctrica en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA (GSFC).

Tras cooperar con el desarrollo de distintos instrumentos que su usaron en misiones espaciales, pasó a ser investigadora asociada en el Programa Antártico de los Estados Unidos, con el que permaneció por un año entero en la base Admunsen-Scott del Polo Sur. Y otros periodos en la Estación Palmer.

Tiempo después, regresó a sus labores de desarrolladora, pero esta vez en la Universidad Johns Hopkins, donde contribuyó con instrumentos para importantes misiones espaciales como lo son Juno, que explora Júpiter, y las sondas Van Allen Probes, que estudiaron los cinturones de radiación que rodean la Tierra.

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina!

Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard. pic.twitter.com/mi82SayXUm

— NASA (@NASA) April 3, 2023