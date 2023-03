Un grupo de científicos descubrió una nueva familia de virus zombies en el permafrost de Siberia, en Rusia. Estos se suman así a otros que se encontraron en el mismo sitio anteriormente y que estuvieron inactivos por miles de años, y que, ahora, volvería a estar "vivos" por los efectos en el cambio climático. Por ahora, no existiría peligro de contagio en humanos.

Un equipo de científicos descubrió la existencia de una nueva familia de virus zombie en el permafrost de Siberia, una de las mayores reservas de carbono del planeta, el que fue capaz de revivir después de estar inactivo durante miles de años.

Los expertos aseguran que este descubrimiento, que podría tener hasta 48 mil años de antigüedad, implicaría importantes avances en la investigación de la evolución de los virus y su potencial impacto en la salud humana.

Vale destacar que este virus zombie se suma a los ya descubiertos anteriormente en la misma zona del norte de Rusia, aparentemente, a causa del cambio climático.

Descubren nuevo virus zombie en Siberia

La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, publicó en febrero pasado el estudio titulado “Actualización sobre los virus eucarióticos revividos del antiguo permafrost“, el que ha generado gran atención entre la comunidad científica y la opinión pública.

En concreto, la investigación descubrió una familia de 5 nuevos virus zombie, llamado así por su capacidad para revivir después de haber estado inactivo durante millones de años. Uno de ellos pertenece a la familia de los Pithovirus, que incluye otros virus gigantes encontrados en el permafrost de Siberia.

Estos virus se caracterizan por tener un tamaño mucho mayor que los típicos, lo que los hace más complejos y potencialmente más peligrosos, dice el estudio, que agrega que también es capaz de infectar amebas y otros organismos unicelulares.

Cambio climático y nuevos patógenos congelados

El estudio, que descubrió el virus zombie, también reveló información sobre la capacidad de estos para sobrevivir en ambientes extremos como el permafrost de Siberia.

Así, el informe científico reforzó la idea de que los virus pueden permanecer inactivos durante miles de años y luego ser revividos en condiciones adecuadas.

Esto es especialmente importante teniendo en cuenta los cambios climáticos que están ocurriendo en el mundo, que podrían estar descongelando grandes áreas y liberando patógenos antiguos.

¿Es el virus zombie un peligro para la humanidad?

A pesar de la preocupación que ha generado el descubrimiento del virus zombie, los expertos aseguran que no hay razón para el pánico. La probabilidad de infectar a seres humanos u animales es muy baja y existen medidas para controlar su propagación y estudiar su comportamiento, aseguró Jean-Michel Claverie.

El profesor emérito de medicina y genómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en Marsella, Francia, dijo a CNN que la comunidad está de acuerdo en que es necesario seguir investigando y estudiando los virus antiguos para comprender mejor su evolución y su potencial impacto en la salud humana.

De igual manera, su indagación puede contribuir a la posibilidad de utilizarlos para el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos.