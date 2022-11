Los expertos determinaron que la escala actual no puede satisfacer la necesidad de expresar órdenes de magnitud cada vez mayores debido a la explosión de las tecnologías digitales. Así que crearon nuevas escalas de medición.

La Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) en concreto adoptó dos nuevos prefijos, Ronna (R) y Quetta(Q), para expresar órdenes de magnitud ínfimas o gigantescas, cada vez más comunes en la ciencia moderna.

Es la primera vez en más de tres décadas que el Sistema Internacional (SI), instaurado en 1960 y más comúnmente llamado sistema métrico, adopta nuevos prefijos.

Aunque todo el mundo conoce el kilo, que expresa por ejemplo un número de metros o de gramos en mil –con tres ceros detrás de la unidad–, solo los científicos utilizan los términos Zetta (Z) y Yotta (Y), que expresan, respectivamente, una cantidad con 21 y 24 ceros detrás.

Estos se introdujeron en 1991, cuando la comunidad de químicos necesitó expresar cantidades de moléculas de esta magnitud.

Pero incluso la Yotta no puede satisfacer la necesidad de expresar órdenes de magnitud cada vez mayores debido a la explosión de las tecnologías digitales, explica Richard Brown, jefe de Metrología (la ciencia de las medidas) en el laboratorio nacional de física británico (NPL).

“Estamos muy cerca del límite para expresar datos en yottabytes, que es el prefijo más alto disponible”, señala a la AFP el científico, a la iniciativa de este cambio.

Estos prefijos no harán referencia solamente a lo infinitamente grande. También se aplicarán a lo infinitamente pequeño, por ejemplo, en “la ciencia cuántica –la física de partículas– donde se miden cosas muy, muy pequeñas“, añade Richard Brown.

Tonight we're celebrating the expansion to the SI prefix range! 🥳

Raise a glass and join us in welcoming quetta, ronna, quecto and ronto to the world of metrology.

Read more about the announcement here: https://t.co/jpmDdmN9Ph pic.twitter.com/eXKZktAljz

— NPL (@NPL) November 22, 2022