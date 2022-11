Las hembras pulpo comunes de Sídney arrojan lodo, conchas y algas, aparentemente dirigidos a sus congéneres, pero también a los peces. Investigadores de Australia observaron este inusual comportamiento del pulpo (Octopus tetricus) en unas imágenes subacuáticas de una bahía del sureste del país.

“Lanzar a otros individuos de la misma población, como parece observarse en estos pulpos, es una forma poco frecuente de uso de proyectiles no humanos observada anteriormente solo en algunos mamíferos sociales”, escribe el equipo en la revista PLOS ONE.

Las grabaciones de vídeo de la bahía de Jervis, en el estado de Nueva Gales del Sur, se realizaron en 2015 y 2016. En sus análisis, el equipo dirigido por el teórico de la ciencia Peter Godfrey-Smith, de la Universidad de Sídney, identificó 102 casos en un grupo de unos diez pulpos en los que ejemplares individuales arrojaron sedimentos marinos.

El pulpo común de Sidney recogía materiales como lodo o conchas y los lanzaba expulsando agua a gran velocidad a través de su órgano tubular en forma de embudo, dijeron.

Los pulpos utilizan el órgano embudo, entre otras cosas, para respirar y moverse. “Para realizar los lanzamientos, los pulpos tuvieron que mover su órgano embudo en una posición inusual, lo que sugiere que el comportamiento fue deliberado”, dijo.

Aunque se observaron lanzamientos de ambos sexos, predominó la proporción de hembras (66 %). Entre otras cosas, el comportamiento se produce durante los intentos de apareamiento de los machos.

Irate octopuses throw sand first, ask questions later. For the first time, scientists have captured footage of gloomy octopuses (Octopus tetricus) in Australia flinging silt, kelp and shells at each other https://t.co/9v3wPWkilS (📹 Godfrey-Smith et al./PLOS ONE)🐙 pic.twitter.com/vKnD5lmFSy

— Mindy Weisberger (@LaMinda) November 10, 2022