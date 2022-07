La conversación se viralizó en redes por el gran parecido con la escena de "Don't look up" en la que los científicos intentan explicar en un noticiero que un meteorito impactará la Tierra y terminará con la vida en el planeta.

Una entrevista en un noticiero de Reino Unido dio la vuelta al mundo y se viralizó en redes por ser similar a una de las más recordadas escenas de película Don’t Look Up, que protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Se trata de una conversación entre la presentadora del noticiero y el meteorólogo John Hammond, quien intenta explicarle la gravedad de las temperaturas que azotarán al continente durante los próximos días.

En primera instancia, la periodista repara en que el experto se encuentra realizando la entrevista en el exterior, a pesar del calor. “John estás afuera disfrutando del sol, no hace mucho calor ¿cierto?”, le dice.

Si bien, el experto reconoce que hacen solo 20° grados y le parece “agradable”, asegura que no será igual en los próximos días. “Hablando en serio, a principios de la próxima semana pueden olvidar los 20°C grados, podrían ser 40°C“, advierte.

“Creo que podría haber cientos, si no es que miles de muertes. Los datos que tengo son aterradores, a todos nos gusta el ‘buen tiempo’, pero este no será un buen tiempo”, aclara. “Este será un tiempo potencialmente letal, será breve, pero brutal”, afirma.

Tras estas declaraciones, la periodista lo interrumpe: “Quiero que seamos felices sobre el clima en general. No sé si les ha pasado algo a los meteorólogos para ser tan fatalistas y profetas del apocalipsis“, acusó en tono cómico.

La mujer señala lo mucho que se habla en los noticieros sobre la ola de calor y asegura que el clima siempre ha sido igual. “¿No fue en el verano del 76 tan caluroso como este?”, preguntó, a lo que el experto dio una negativa tajante. “Algunas personas recuerdan el verano del 76, pero fue un evento raro hace más de 40 años atrás”, aclaró.

“Creo que no debemos tomarlo tan a la ligera, considerando el hecho de que mucha gente va a morir a principios de la semana que viene por el calor. 40°C es una temperatura, que este país lamentablemente no puede afrontar”, aseveró.

La conversación se viralizó en redes por el gran parecido con la escena de Don’t look up en la que los científicos intentan explicar en un noticiero que un meteorito impactará la Tierra y terminará con la vida en el planeta. Allí los panelistas no toman en serio el problema y posteriormente son ridiculizados por la prensa.

¿Las predicciones de John Hammond fueron reales como en “Don’t look up”?

La entrevista tuvo lugar el pasado 21 de julio y la semana del 25 de julio Reino Unido declaró ‘Estado de emergencia nacional’ por las altas temperaturas. Y es que el país superó por primera vez los 40 grados centígrados, según informa El Mundo.

Además, se registraron múltiples incendios en Londres y en el sur del país. Mientras que en todo el continente, ya se han registrado más de 1.700 muertes a causa de la ola de calor, tal como advertía el meteorólogo.

Tras la viralización del estracto del noticiero, John Hammond conversó con el medio estadounidense Bloomerg y entregó detalles de su momento en pantalla. “Era mi deber advertir sobre los peligros del calor extremo”, dijo.

Si bien el experto reconoció no haber visto la película, destacó que había sido positivo que gracias a ella surgiera el debate en redes. “Nunca he visto la película (…). Pero creo que es bueno que, por las buenas o por las malas, haya suscitado una conversación entre la gente en Twitter”, señaló.

Además, confesó que no le sorprendió la reacción de la panelista del programa, ya que al ser Reino Unido un país en general “frío”, la noticias sobre clima cálido alegran a las personas.

“Veo mi papel como la voz de la ciencia, y si puedo usarlo de manera útil para una audiencia cuya configuración predeterminada podría ser cuestionar la validez de la ciencia, entonces creo que tengo un papel que desempeñar”, finalizó.