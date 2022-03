El mayor árbol genealógico de la historia sobre la diversidad genética humana revela cómo se relacionan los individuos de todo el mundo y permite conocer los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, su cronología y localización geográfica.

Esta nueva red genealógica que predice los antepasados comunes y recupera acontecimientos clave como la migración humana fuera de África, ha sido creada por un equipo encabezado por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y publicado en la revista especializada Science.

El método subyacente podría tener amplias aplicaciones en la investigación médica, por ejemplo, la identificación de predictores genéticos de riesgo de enfermedad.

“Básicamente hemos construido un enorme árbol genealógico, una genealogía para toda la Humanidad, que modela con la mayor exactitud posible la historia que generó toda la variación genética que encontramos en los seres humanos hoy en día”, explicó Yan Wong, del Big Data Institute de la Universidad de Oxford y uno de los autores del informe.

Esta genealogía permite ver –explicó– cómo la secuencia genética de cada persona se relaciona con todas las demás, a lo largo de todos los puntos del genoma.

