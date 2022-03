Desde hace unos años, científicos chilenos han investigados los especies y criaturas que se esconden en las profundidades de sus aguas, específicamente en la Fosa de Atacama.

Se trata de una zona ubicada a más de 8 mil metros de profundidad, en las costas de la región de Antofagasta. Un lugar donde la vida adopta la forma de pequeños crustáceos similares a camarones (anfípodos) e invertebrados parecidos a pepinos de mar (holoturias).

Así lo confirmaron el grupo de especialistas de la expedición Atacama Hadal, quienes se convirtieron en los primeros humanos en explorar este territorio.

La misión la conformaron investigadores de diferentes universidades chilenas asociadas al Instituto Milenio de Oceanografía (IMO-Chile), junto al equipo dirigido por el explorador estadounidense Víctor Vescovo, y abordo del buque exportador DSSV PressureDrop.

Marcelo Oliva, doctor en Oceanografía Biológica y académico de la Universidad de Antofagasta, formó parte de la misión y catalogó el hecho como “uno de los hitos más importantes de la ciencia oceanográfica chilena, con repercusiones a nivel global”.

El Dr. Oliva explico que todo partió en 2018 con la expedición Atacamex, donde se usaron trampas para obtener muestras de material biológico en la Fosa de Atacama.

Bajo este contexto, se presenta la oportunidad de trabajar con Víctor Vescovo y su proyecto FiveDeeps, un programa para bajar a las fosas más profundas del planeta.

“Ahí se genera una colaboración y se comienza a planificar esta nueva expedición, con la ventaja que ahora haríamos descensos tripulados en un mini submarino especial, llamado ‘DSV Limiting Factor"”, afirma el especialista.

“Este submarino está certificado para resistir presiones máximas de 12 mil a 14 mil metros, es decir, es un equipo extraordinariamente sofisticado y seguro”, agregó.

En los dos descensos participaron Osvaldo Ulloa y Rubén Escribano, miembros del IMO-Chile, junto a Vescovo, quien pilotó el submarino.

Sumando el tiempo de descenso, observación y retorno, cada viaje a las profundidades duró alrededor de 10 horas.

“Aunque se trata de un equipo extraordinariamente seguro, siempre hay una posibilidad mínima de fallo. Lo bueno es que durante todo ese periodo siempre estuvimos en contacto con nuestros colegas”, confesó el experto en oceanografía.

Continued our dives in the Atacama Trench yesterday with Dr. Ruben Escribano of Chile. Dove to ~7,200 meters near the Richards Deep, witnessing growths of ultra-deep ocean coral, Elpidids Peniagone (the small animals), and unknown colors (bacterial matting?) on rock outcroppings. pic.twitter.com/ouM7PuCeEK

— Victor Vescovo (@VictorVescovo) January 24, 2022