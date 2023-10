Un nuevo estudio publicado en la revista Nature, detalla la primera detección de auroras infrarrojas en la superficie de Urano, el planeta gaseoso anillado que, pese a estar lejos del Sol, tiene altas temperaturas.

Los científicos anteriormente teorizaban que Urano podría producir este tipo de fenómenos, que no son únicos de la Tierra, pero no habían podido dar con su evidencia hasta ahora, gracias a datos que fueron tomados hace 20 años por el telescopio Keck II.

De acuerdo con Science Alert, este descubrimiento le permitirá a los astrónomos resolver algunos misterios sobre las auroras del planeta y por qué es tan caliente, considerando su distancia con el Sol.

“La temperatura de todos los planetas gigantes gaseosos, incluido Urano, está cientos de grados Kelvin/Celsius por encima de lo que predicen los modelos si sólo fueran calentados por el Sol, lo que nos deja con la gran pregunta de ¿cómo es que estos planetas son mucho más calientes de lo esperado?” cuestionó en un comunicado la astrofísica Emma Thomas de la Universidad de Leicester, Reino Unido.

Sobre el descubrimiento, Thomas también mencionó que a raíz de esta primera observación, “comenzó una nueva era de investigaciones de auroras en el planeta“.

“Nuestros resultados ampliarán nuestro conocimiento de las auroras gigantes de hielo y fortalecerán nuestra comprensión de los campos magnéticos planetarios en nuestro Sistema Solar, en exoplanetas e incluso en nuestro propio planeta”, agregó.

News | The presence of an infrared aurora on the cold, outer planet of Uranus has been confirmed for the first time by University of Leicester astronomers. 🔭

👉https://t.co/2Lw2vwk1PX#CitizensOfChange @PhysicsUoL

— University of Leicester (@uniofleicester) October 28, 2023