El telescopio espacial James Webb registró otro insólito hallazgo que se suma a su amplia lista de hazañas. Ahora, detectó dióxido de carbono (CO2) en la superficie de la luna Europa, uno de los satélites más grandes de Júpiter.

Recordemos que Europa, es uno de los pocos lugares del Sistema Solar, que podría contener vida, como han teorizado los científicos durante las últimas décadas. De hecho, las últimas investigaciones estiman que bajo su corteza de hielo de agua hay un océano salado de agua líquida con un fondo marino rocoso.

Hasta ahora, los expertos en ciencias planetarias no habían podido comprobar si este océano tendría las condiciones químicas que permiten la vida como la conocemos, especialmente un elemento clave: el carbono.

Sin embargo, nuevos datos del James Webb confirmarían las estimaciones. De acuerdo con la NASA, el telescopio detectó CO2 en una zona específica de Europa conocida como “Tara Regio”, además este sería propio de su superficie.

On the icy crust of Jupiter's moon Europa, Webb has discovered carbon dioxide that likely originated in the liquid water ocean below. Understanding the chemistry of this ocean could help determine if it is a good place for life as we know it: https://t.co/tGLrJrVsyl pic.twitter.com/4C4JjZMCBw

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 21, 2023