Con una resolución sin precedentes, el lunes la NASA dio a conocer imágenes capturadas por el telescopio espacial James Webb (JWST) de uno de los objetos astronómicos más fascinantes del espacio, la Nebulosa del Anillo, formada de los restos de una estrella en descomposición que se desprende de sus capas externas al quedarse sin combustible.

La Nebulosa del Anillo, también conocida como M57 y NGC 6720, recibe su nombre por su forma de rosquilla distorsionada. El objeto astronómico está relativamente próximo a la Tierra, a unos 2.500 años luz, y es posible observarlo con telescopios medianos durante las noches de verano en el hemisferio Norte.

Las nuevas imágenes aportadas por el JWST proporcionan una resolución espacial y una sensibilidad espectral nunca vistas hasta ahora, que han permitido observar los intrincados detalles de la estructura filamentosa del anillo interior, o conocer mejor las regiones exteriores del anillo, en las que se aprecian unos diez arcos concéntricos.

En las fotografías se ve casi directamente uno de los polos de esta estructura, como una especie de barril de material de colores brillantes que se extiende lejos de la Tierra: “Cuando vimos las imágenes por primera vez, nos quedamos asombrados por la cantidad de detalles que contenían”, dijo el astrofísico Rogers Wesson, de la Universidad de Cardiff, en un comunicado difundido por la NASA.

The mid-infrared instrument (MIRI) has given us the sharpest and clearest view of the faint halo outside the bright ring. Physical features within suggest there may be a companion star helping to sculpt the layers thrown off by the dying star. pic.twitter.com/AvXMKnGZT3

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 21, 2023