El pasado 13 de julio ocurrió un insólito evento espacial que al parecer nadie vio venir, resulta que un asteroide de grandes proporciones “rozó” la Tierra y no fue detectado hasta dos días después, puesto que el brillo del Sol impidió su visión.

De acuerdo con National Geographic, el 15 de julio, cuando un telescopio del observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) descubrió este objeto, ya había tenido su encuentro más cercano con el planeta.

Sin embargo, no pudo ser detectado por los instrumentos porque su trayectoria fue opacada por la luz del Sol. Según detalló Tony Dunn, astrónomo aficionado, el asteroide incluso pasó más cerca que la distancia de la Luna con la Tierra.

Cabe recordar que la Luna se encuentra a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, pero el asteroide pasó a unos 100.000 kilómetros de distancia y cuando el telescopio lo observó ya se encontraba saliendo del Sistema Solar.

“El recién descubierto asteroide 2023 NT1 pasó aproximadamente 1/4 de la distancia de la Luna el 13 de julio, pero no fue descubierto hasta el 15 de julio, cuando se acercó a la Tierra en el cielo diurno”, explicó en su cuenta de Twitter.

— Tony Dunn (@tony873004) July 16, 2023