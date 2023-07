Tras un año desde que se puso en funcionamiento el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y se revelaron sus primeras imágenes del Cosmos, la NASA en conjunto con el programa Encuesta CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science), que estudia una región de 100.000 galaxias en el espacio, publicaron un montaje que muestra 5.000 de ellas captadas por el Webb.

Este lugar del espacio profundo, corresponde al Extended Groth Strip, que fue captado por primera vez entre 2004 y 2005 por el telescopio Hubble y abarca cerca de 100.000 galaxias en una imagen. Pero el Webb solo se centró en una pequeña parte.

Estas son algunas de las más cercanas y más complejas de la zona, ubicadas a “unos pocos millones de años luz de la Tierra”, dice la agencia espacial en un comunicado.

“A medida que avanza la visualización, que muestra galaxias más alejadas del Sistema Solar, vemos diferentes etapas de la historia y evolución del universo”, señalan.

Galaxias que no podrían ser vistas sin el James Webb

La galaxia más lejana que se ve en la imagen, es conocida como “Maisie” y se encuentra a 390 millones de años del Big Bang.

Además, es de gran importancia para los astrónomos porque figura como “una de las primeras galaxias extremadamente distantes y brillantes encontradas por Webb y también es un ejemplo de una galaxia temprana que solo Webb podía ver”.

Esto último ocurre debido a los instrumentos del telescopio espacial que pueden captar longitudes de onda infrarrojas y con ello, la luz de las primeras galaxias después del Big Bang.

“Antes no podíamos estudiar galaxias como la de Maisie porque no podíamos verlas. Ahora, no solo podemos encontrarlos en nuestras imágenes, sino que también podemos descubrir de qué están hechas y si difieren de las galaxias que vemos cerca”, apuntó Steven Finkelstein de la Universidad de Texas en Austin e investigador principal del programa CEERS.

Tras estas observaciones, en las que el James Webb se guía por los datos del Hubble, los astrónomos planean aprender sobre la formación de estrellas en las galaxias más jóvenes.

“Estamos acostumbrados a pensar que las galaxias crecen sin problemas. Pero tal vez estas estrellas se están formando como petardos. ¿Estas galaxias están formando más estrellas de las esperadas? ¿Son las estrellas que se están formando más masivas?“, cuestiona Finkelstein.