Un estudio de visualización científica realizado por la NASA mostró una escala de agujeros negros conocidos hasta ahora, revelando su “monstruoso” tamaño, que puede alcanzar hasta 60 mil millones de veces la masa del Sol.

La animación en cuestión, muestra 10 agujeros negros de gran tamaño que habitan en el centro de sus galaxias anfitrionas, incluido el Sagitario A* que corresponde al de la Vía Láctea y el M87, que fue el primer agujero negro fotografiado en la historia.

Además, la representación artística de estos objetos parte desde el Sol, alejándose hasta las afueras del Sistema Solar y mostrando lo pequeña que es esta estrella en comparación con los agujeros negros y cómo estos superan a la Vía Láctea y otras galaxias.

El primer agujero negro que puede apreciarse en este estudio es 1601+3113, que tiene una masa aproximada de 100.000 soles y que ya es bastante grande en comparación a la Tierra, puesto que el diámetro del Sol sería 100 veces el del planeta.

Otro agujero que destaca que es el Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, que según detallaron los expertos, pesa unos 4,3 millones de soles.

Por otro lado, el M87, que se hizo famoso cuando los astrónomos obtuvieron de él la primera imagen directa de un agujero negro en 2018, tiene una masa actualizada de 5.400 millones de soles, superando por miles al Sagitario A*.

La animación finalmente termina con TON 618, un objeto tan masivo que incluso representa una amenaza para otros agujeros negros.

“Este gigante contiene más de 60 mil millones de masas solares y tiene una sombra (el círculo de su interior) tan grande que un rayo de luz tardaría semanas en atravesarla”, dice el reporte de la NASA.

La Tierra en comparación a TON 618, es exageradamente minúscula.

— NASA Universe (@NASAUniverse) May 1, 2023