Cinco meses pasó en trayecto la nave Hakuto-R, que este martes desde las 11:40 hora chilena intentará ejecutar su aterrizaje en la luna. La transmisión ya comenzó, iniciando en cualquier momento el descenso.

La misión de la japonesa Ispace será la primera iniciativa privada en intentar tal hazaña, y también la primera japonesa, con ambiciones de instalar otras dos naves en 2024 y 2025. La Agencia nipona de Exploración Aeroespacial (JAXA) envió una misión similar en colaboración con la NASA el pasado noviembre aunque se perdió comunicación con la misma un día después de su lanzamiento.

El histórico momento podrá ser seguido en el canal de Youtube de la compañía.

La sonda lunar, desarrollada por la propia empresa, fue lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) el pasado diciembre, y se dirige al satélite terrestre dentro de su ruta prevista, según las últimas informaciones facilitadas por Ispace a través de Twitter.

La sonda de Ispace, de unos 2,3 metros de altura y 2,6 de largo, transporta un pequeño robot de exploración desarrollado por JAXA y por la empresa nipona Tomy, así como un vehículo lunar diseñado por los Emiratos Árabes Unidos.

La nave comenzará a descender desde una altitud de 100 kilómetros sobre la luna a partir de las 11:40 hora chilena, y aproximadamente una hora después tiene previsto aterrizar en Atlas, un cráter de 87 kilómetros en el hemisferio norte lunar, según la información facilitada por Ispace.

The primary landing site for our HAKUTO-R Mission 1 is Atlas Crater, located in the northeastern quadrant of the Moon. (1/3)

📸 @NASA #ispace #HAKUTO_R #lunarquest pic.twitter.com/qmomqdg17J

— ispace (@ispace_inc) April 25, 2023