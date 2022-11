Los alunizajes y más misiones espaciales están llegando a otro nivel con la aparición de las compañías privadas que marcan presencia en la carrera espacial. Ahora SpaceX enviará un módulo de aterrizaje a la Luna, pero ¿eso significa que habrá paseos lunares?

Cuando se habla de misiones o viajes privados al espacio, no quiere decir que estos tengan un fin turístico -por ahora- más bien el término se usa para describir aquellas iniciativas espaciales que no son financiadas por organismo estatales.

El módulo de aterrizaje lunar que lanzará SpaceX en esta ocasión, tiene que ver con los esfuerzos de Japón por posicionarse en la carrera espacial referente a la Luna, donde hasta el momento solo figuraban Estados Unidos, Rusia y China.

Se trata de la misión Haruko-R, de la compañía japonesa ispace, que lanzará el módulo de aterrizaje el 1 de diciembre desde Cabo Cañaveral en Florida en un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Este aterrizará en la superficie lunar en abril de 2023, si es que todo sale bien, específicamente en el cráter Atlas, en el lado visible de la Luna.

Falcon 9 is vertical on pad 40 in Florida ahead of launch of the @ispace_inc HAKUTO-R Mission 1 – the first privately-led Japanese mission to land on the lunar surface → https://t.co/D9BYeHj1EW pic.twitter.com/mU5BOgE4IB

— SpaceX (@SpaceX) November 30, 2022