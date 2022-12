El 2022 fue un año lleno de momentos que marcaron la astronomía, con hitos que pasarán a la historia de las ciencias espaciales y que trajeron nuevos conocimientos, vistas y posibilidades del Cosmos que nos rodea.

Descubrimientos sobre exoplanetas, una burbuja que rodea nuestro vecindario cósmico, la vista cercana de Júpiter, las primeras fotos del telescopio espacial James Webb y el retorno del ser humano a la Luna fueron solo algunos de los mejores eventos del año.

Algunos de ellos, incluso pasarán a los libros de historia como los más importantes de las últimas décadas, marcando un antes y un después en la astronomía y demostrando una vez más, la impresionante evolución de la tecnología espacial.

Una burbuja de 1.000 años luz rodea el vecindario cósmico

Fue en enero de este año cuando la revista Nature publicaba el estudio “Star formation near the Sun is driven by expansion of the Local Bubble” (La formación estelar cerca del Sol es impulsada por la expansión de una Burbuja Local), que daba cuenta de la existencia de una inmensa burbuja de gas que envuelve nuestro Sistema Solar y las estrellas a su alrededor.

Para comprobarlo, los investigadores reconstruyeron la historia evolutiva del vecindario cósmico, demostrando que los sucesos que iniciaron hace 14 millones de años permitieron la creación de esta burbuja, que impulsó la formación de estrellas como el Sol y sus cercanas.

Así, determinaron que hace 14 millones de años explotaron una serie de supernovas, dando paso a una nube de gas que se expandió a los alrededores, formando una burbuja donde se crean estrellas, conocida ahora como “burbuja local”.

El Hubble descubre una estrella que existió en los primeros 1.000 años del Big Bang

El telescopio espacial Hubble, antecesor del James Webb y lanzado al espacio en 1990, durante sus últimos años de vida útil logró captar la estrella más lejana y antigua a la fecha. La NASA informó el descubrimiento en marzo y confirmó que el cuerpo celeste corresponde a los primeros años del Big Bang.

En concreto, la estrella data desde los primeros 1.000 años después del Big Bang, cuando el universo a penas alcanzaba el 7% de su edad actual.

Por su antigüedad, la estrella que llamaron Earendel, ya no existe, puesto que explotó hace miles de millones de años y lo que vio el telescopio realmente fue su luz tardía, viajando por el espacio profundo.

Breaking News 📣 #Hubble breaks new record detecting the most distant individual star ever seen. Nicknamed Earendel by the authors, this star existed within the first billion years after the Universe’s birth in the Big Bang 🎆 Full story: 🔗 https://t.co/ACvX2VcDZN Thread 👇 pic.twitter.com/JUAkAtLYu6 — HUBBLE (@HUBBLE_space) March 30, 2022

Los primeros sonidos de Marte

En abril, se conoció que el rover Perseverance, que explora Marte, detectó los primeros sonidos del planeta rojo, que fueron clave para descubrir nuevos aspectos de su atmósfera y como viaja el sonido en la superficie marciana.

Si bien ya se habían escuchado grabaciones provenientes de Marte, estas correspondían a los sonidos que los mismos Rover emitían en la superficie. Sin embargo, esta vez fue la primera del sonido ambiente.

Descubren las “micronovas”

Bautizadas como ‘las hermanas pequeñas de las Supernovas’ las Micronovas, son un nuevo tipo de explosión estelar termonuclear. Descubiertas por un grupo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO), se trata de un estallido en la superficie de algunas estrellas que puede quemar una inmensa cantidad de material.

El estudio se publicó en Nature y allí los expertos traducen la magnitud de esta explosión a la destrucción de 3500 millones de Pirámides de Giza en solo unas pocas horas.

El mapa más preciso de la Vía Láctea

En junio, una publicación de datos del catálogo de la sonda espacial Gaia mostró información nueva y mejorada de casi 2.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Este sería el mapa más preciso de la Vía Láctea con descubrimientos como la observación de terremotos estelares y astros desconocidos.

La tercera entrega de este mapa contiene, además, el mayor conjunto de datos recogidos hasta la fecha de estrellas binarias y de miles de objetos del Sistema Solar, como asteroides y lunas de planetas.

Asimismo, también registra fuera de la Vía Láctea, como millones de galaxias y de objetos muy luminosos contienen en su interior un agujero negro supermasivo, o cuásares.

Primeras fotos del James Webb

Fue en julio y desde la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden mostró al mundo la primera imagen del telescopio espacial James Webb, donde capturaba por primera vez y a todo color el llamado “espacio profundo”.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field. Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

Al día siguiente además, la NASA, junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), revelaron lo que fueron los primeros objetivos del Webb, en una impresionante galería del espacio que pasó a la historia de la observación astronómica.

La misión DART y cómo la humanidad desvió un asteroide

Otro hito importante del 2022 fue la exitosa misión DART de la NASA, que tenía como objetivo desviar la trayectoria de un asteroide, para evaluar qué tan preparada estaría la humanidad en el caso de que un objeto peligroso se dirigiese a la Tierra.

La misión se llevó a cabo a finales de septiembre y la NASA transmitió en vivo el momento del impacto, donde fue posible ver hasta el último momento como la nave se acercaba al asteroide Dimorphos para finalmente impactarlo. A las pocas semanas la agencia espacial confirmó el cambio en la trayectoria de este inmenso objeto.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Júpiter cerca de la Tierra

Si bien este año estuvo marcado por diferentes eventos astronómicos como eclipses, conjunciones planetarias y lluvias de estrellas, hubo uno en particular que llamó la atención y fue el máximo acercamiento de Júpiter tras 59 años.

Fue el 26 de septiembre cuando el planeta gigante se vio brillante en el cielo de la Tierra, tanto así que podía distinguirse a simple vista y observarse con telescopios de bajo alcance e incluso algunas cámaras, que captaron también sus lunas orbitándolo.

El fenómeno había ocurrido por última vez en 1963 y un periodo similar habrá que esperar para volver a verlo tan cercano.

El siguiente fue Júpiter. Se veían sus franjas naranjas y sus lunas galileanas, Europa, Ío, Calisto y Ganimedes.

No puedo describir lo mágico que fue poder observar con gran detalle ese puntito brillante que veo todas las noches. 🧡 pic.twitter.com/qmjGTZ7lPu — Emi 🦋 (@emirangl_) December 4, 2022

Exploración en Marte y la muerte del Insight

Marte fue protagonista de varias noticias en 2022, desde estudios que indican la antigua presencia de océanos en la superficie marciana y grandes zonas donde alguna vez hubo actividad volcánica.

Además, los rover que circulan en el suelo marciano también han podido recoger nuevos datos la geología del planeta, el pasado de su núcleo y por qué ya no tiene atmósfera, como la de la Tiera.

Asi mismo también fue posible escuchar por primera vez los terremotos y temblores que se registran frecuentemente en el planeta de la mano del módulo Insight de la NASA, que la semana pasada dejó de funcionar porque el polvo en sus paneles le impidió volver a recargarse.

En la misma línea, actualmente el rover Perseverance se encuentra recolectando las primeras muestras del suelo marciano que serán enviadas a la Tierra en las próximas misiones a Marte, cuando la NASA envíe sondas a recogerlas.

De hecho, días previos a la Navidad el vehículo espacial depositó las primeras muestras en una zona clave del planeta, donde serán recogidas después.

Some of you are wondering about the samples I’m putting down. Could the Martian wind blow them away, or cover them with sand over time? Here’s why my team’s not worried: (🧵) pic.twitter.com/UYqLkVNuMU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 23, 2022

La misión Artemis marcó los momentos de la astronomía en 2022

Luego de altos y bajos, la misión Artemis I de la NASA, finalmente fue lanzada en noviembre pasado. Esta primera etapa de un proceso que tomará varios años, envió el cohete Orión a orbitar la luna por algunos días y posteriormente volvió a la Tierra.

Este vuelo se llevó a cabo para ver si las condiciones de la nave eran aptas para los astronautas que la tripularán proximamente.

Orión regresó el pasado 11 de dicimebre y los planes de la NASA son enviar la misión Artemis II en 2024 y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la Luna con Apolo 11.