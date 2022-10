La tarde del jueves la NASA reveló uno de los registros más curiosos del módulo de aterrizaje Insight que se encuentra estudiando Marte en la superficie del planeta. Se trata de la caída de un meteorito que, tras el impacto, desenterró trozos de hielo del suelo marciano.

Fue a través de un marsquake -terremoto en Marte- que el módulo detectó el impacto, el 24 de diciembre de 2021, pero no fue hasta después que la agencia espacial hizo los análisis y logró captar qué fue lo que lo había provocado. Finalmente, esta semana se revelaron los resultados, junto a otros hallazgos de la misión Insight.

El descubrimiento ocurrió cuando los científicos observaron imágenes del antes y después de la superficie que fueron tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Allí pudieron detectar un nuevo cráter enorme.

Este meteorito sería “uno de los más grandes vistos en Marte desde que la NASA comenzó a explorar el cosmos”, señaló la agencia espacial en un comunicado. Además, sacó a la superficie trozos de hielo que se habían formado en el suelo marciano.

Esto último sorprendió a los científicos que trabajan con el módulo Insight, puesto que a la fecha solo se había encontrado hielo en los polos del planeta rojo, y el impacto fue bastante cerca de la línea del Ecuador.

La agencia espacial detalla que el descubrimiento de hielo en otros lugares de Marte, quizás más accesibles, tiene “implicaciones futuras” para cuando eventualmente se envíen astronautas al planeta vecino. Esto porque las zonas con hielo serían clave para extraer agua y así mismo algunas muestras.

Según informó la NASA, el impacto habría sido considerablemente grande en comparación a los meteoritos que golpean el planeta habitualmente.

Y es que el cráter mide cerca de 150 metros de ancho y 21 de profundidad. Mientras que la onda de expansión de choque se habría extendido hasta 37 kilómetros alrededor.

I detected one of the biggest meteoroid impacts ever seen on Mars. I thought it was a marsquake until the Mars Reconnaissance Orbiter, flying overhead, imaged the impact crater, which excavated buried chunks of water-ice. That’s what friends are for!

