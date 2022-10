Durante el pasado 9 de octubre, el cielo acabó siendo iluminado por un misterioso evento que fue centro de estudios alrededor del mundo. Fue así que lo que inicialmente fue identificado como un relámpago de rayos X, acabó siendo reconocido como una explosión de rayos gamma de energía nunca antes vista.

Específicamente, observatorios ubicados en distintas partes del globo detectaron una anomalía luminosa aquel día. Su brillantez fue tal que, según las primeras conclusiones, parecía haberse tratado de una especie de relámpago de rayos X a una distancia relativamente corta de nuestra galaxia.

Sin embargo, poco después los datos se esclarecieron y apuntaron a que el fenómeno luminoso obedeció a una “colosal” explosión de rayos gamma ocurrida a unos 2.400 millones de años luz. Esta trataría de la explosión más potente de su tipo jamás registrada en el espacio sideral, con una energía calculada en hasta 18 teraelectronvoltios (un equivalente a un billón de electronvoltios, medida de energía utilizada en la física de partículas).

Optical images of GRB221009A afterglow, Oct. 10.83, 1m JKT on La Palma – BVR and VRI composites. I mag 16.0, R~18.3, V~18.4, marginally seen in B with B-V~4.1. pic.twitter.com/s37zkpwbrk

— SARA_Obs (@SARA_Obs) October 11, 2022