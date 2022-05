Esta semana, la revista National Geographic España compartió las mejores imágenes de la Vía Láctea de 2022 elegidas por el blog de fotografía y viajes Capture the Atlas. Las imágenes forman parte de su colección anual “Milky Way Photographer of the Year”, es decir, en español, “el fotógrafo de la Vía Láctea del año”, mostrando así las 25 mejores fotografías, en donde figuran dos chilenos.

Dichas imágenes se comparten con el fin de inspirar y compartir la belleza de la galaxia en la que habitamos y desde donde diferentes astro fotógrafos compartieron sus registros de diferentes puntos del globo como España, Argentina, Francia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Egipto, Eslovenia, Eslovaquia, así como también Chile.

Los chilenos presentes en el listado son Alexis Trigo, quien fotografió el cielo estrellado desde San Pedro de Atacama, así como también Cari Letelier, que tuvo su fotografía en el mismo sector.

“Muy emocionada y feliz, les cuento que mi foto fue seleccionada dentro de las mejores de la Vía Láctea 2022 en el listado anual de Capture the Atlas, que busca inspirar a mucha más gente a mirar arriba, fascinarse con nuestros cielos nocturnos y capturarlos para compartir con el mundo”, escribió Letelier desde su cuenta de Instagram celebrando la buena nueva. ⁣

En su imagen, llamada “Framing Atacama´s Hidden Nightscapes”, la astro fotógrafa aseguró que “planificamos con mapas y datos meteorológicos para intentar dar con ese ansiado escenario, que a veces es tan difícil de encontrar. De vez en cuando, sin embargo, esas composiciones perfectas simplemente aparecen frente a ti”.

“Cuando nuestra expedición estaba terminando, esta fue la última parada, y el momento no planificado con el centro galáctico en medio del marco de la cueva fue simplemente un sueño. Sin embargo, capturar esta imagen no fue fácil, ya que tuve que escalar uno de los lados de la cueva e iluminar la escena con mucho cuidado con mi linterna frontal. Esta fue una noche memorable”, relató.

Por otro lado, Alexis Trigo destacó por su imagen “The Salt Road”, donde redactó: “Cuando visitas el Desierto de Atacama, con sus formaciones áridas y cielo estrellado, te sientes como si estuvieras en otro planeta”.

“Este lugar es la milenaria cordillera de sal donde reina un silencio inquebrantable, ideal para la introspección y la contemplación del cielo. Una de mis características favoritas de este lugar es la extensa capa de sal del suelo que refleja y potencia la escasa luz, que proviene principalmente de la luz zodiacal y se traduce en menos ruido en la fotografía”, añadió.

Finalmente, el astro fotógrafo aseguró que descubrió “este rincón una tarde mientras iba en bicicleta buscando una panorámica única, ¡y me alegro mucho de haberla encontrado!”.

En sus redes sociales, el chileno celebró su logro asegurando de que es “un honor tener un registro del Desierto de Atacama junto a tan grandes exponentes en el listado”.

