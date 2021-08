Tras llevar a su fundador, el multimillonario británico Richard Branson, al espacio, Virgin Galactic vuelve a iniciar la venta de boletos desde 450.000 dólares, anunció este jueves (05.08.2021) la compañía.

El nuevo precio prácticamente dobla los entre 200.000 y 250.000 dólares pagados por unas 600 personas que reservaron previamente asientos en el cohete. La compañía espera capitalizar el éxito del vuelo de prueba realizado el mes pasado con una tripulación completa.

“Nos complace anunciar la reapertura de las ventas a partir de hoy”, indicó el director general de la empresa, Michael Colglazier, en un comunicado, precisando que priorizarán a quienes estén en lista de espera. “Mientras nos esforzamos por llevar la maravilla del espacio a una amplia población mundial, estamos encantados de abrir la puerta a una industria y una experiencia del consumidor completamente nuevas”, agregó.

