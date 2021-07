La mañana de este domingo Richard Branson despegó desde Nuevo México, Estados Unidos, para pasar unos minutos en el espacio.

Con un leve retraso debido a las condiciones meteorológicas, el fundador de Virgin Group comenzó su viaje en un enorme avión que transporta la nave espacial VSS Unity.

Después de despegar de una pista tradicional, el avión conducido por dos pilotos tomará altura durante aproximadamente una hora.

Adosada a la parte inferior del avión se encuentra la nave, una copia del modelo SpaceShipTwo, con otros dos pilotos y cuatro pasajeros a bordo: Richard Branson y tres empleados de su empresa.

Cabe destacar que este es el cuarto vuelo espacial tripulado de la firma, y el primero en llevar una tripulación completa de dos pilotos y cuatro especialistas en misiones en la cabina.

“Un gran día por delante. Es genial empezar la mañana con un amigo”, escribió Branson en su Twitter dos horas antes del despegue junto a una foto de él y el jefe de SpaceX, Elon Musk, posando descalzo en una cocina.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8

