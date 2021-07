El helicóptero Ingenuity de la NASA completó su noveno vuelo en suelo marciano, siendo el más complejo hasta el momento.

Según detalló el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a través de las redes sociales, la nave voló durante 166,4 segundos a una velocidad de 5 m/s. Estaba planeado que recorriera 625 metros.

De esta manera, el pequeño dron rompió sus propios récords de velocidad, de distancia y de tiempo de vuelo.

Cabe destacar que esta misión no estuvo exenta de complejidades, ya que realizó un pequeño desvío programado que representó todo un reto.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9

— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021