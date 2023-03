Esta petición llega un día de que más de un millar de científicos y expertos en tecnología hicieran un llamado para que se haga una pausa en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (IA).

“El mundo necesita normas éticas más estrictas para la inteligencia artificial: este es el gran reto de nuestro tiempo. La Recomendación de la Unesco sobre la Ética de la IA establece el marco normativo apropiado”, señaló en un comunicado la directora general de la organización, Audrey Azoulay.

“Es hora de aplicar las estrategias y normativas a nivel nacional. Tenemos que predicar con el ejemplo”, urgió. El marco, aprobado por la Asamblea General de la Unesco en noviembre de 2021, busca “garantizar la transparencia y la accesibilidad” de los algoritmos sobre los que se basan estas tecnologías.

Junto a ello, busca evitar que en el extenso mundo de internet se contravengan los derechos humanos, garantizar la igualdad de género en un mundo esencialmente concebido por hombres, proteger la democracia de los ataques a través de la red y preservar el medio ambiente.

El objetivo de la Unesco es sacar el máximo partido a la IA, que ofrece herramientas muy útiles para el desarrollo, sin que se escape del control humano.

Hasta ahora, más de cuarenta países de todas las regiones del mundo ya están colaborando con la Unesco para desarrollar controles y equilibrios de la IA a nivel nacional, basándose en la recomendación.

Sin embargo, ante el auge de herramientas de IA como ChatGPT en los últimos meses y el llamamiento de los expertos de ayer, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha urgido a que los países de todo el mundo se activen para asegurar desde el marco legal que la expansión de esta tecnología no se hace a costa de los ciudadanos.

