Hablar del fútbol chileno y no mencionar a Juan Enrique Carreño López, más conocido como ‘Candonga’, es casi imposible. Ya sea por su potencia física, su olfato goleador, sus diversas polémicas a lo largo de su carrera, por jugar en 16 clubes o por su recordado ‘día de furia’ en el partido entre Huachipato y Provincial Osorno, con combo incluido al exguardameta argentino Hernán Caputto y custodia policial, el exdelantero tiene un capítulo bien guardado en el libro de historia del balompié criollo.

Sin embargo, una de sus tantas controversias ocurrió en 1998, ad portas de la mítica Copa del Mundo de Francia, tras quedarse fuera de la nómina mundialista de la Selección Chilena de Nelson Acosta y ser reemplazado por un juvenil (y debutante) Manuel Neira, quien llegaba antecedido por sus 23 goles tanto en la sub-17 como en la sub-20 del combinado nacional.

Una situación que no dejó pasar ‘Candonga’, quien años más tarde, decidió alzar la voz y contar su versión de los hechos, acusando a Iván Zamorano de ser un jugador que tomaba decisiones técnicas en la interna de ‘La Roja’ y de incidir en la citación del entrenador uruguayo para que incluyera a su amigo.

La confesión de Carreño, contada en 2011 por medio de una entrevista con The Clinic, ha sido uno de los archivos desclasificados más polémicos de la pasada década. Un hecho que, a día de hoy, sigue provocando el rencor del nacido en San Fernando.

La verdad del ‘Candonga’

En la citada conversación, donde el exgoleador habla acerca de su dopping positivo por cocaína, su adicción a la noche y sus constantes peleas dentro de las canchas, se da el tiempo de relatar su verdad respecto de su marginación en la nómina chilena para Francia 98.

“Si no fui al Mundial de Francia fue por culpa de Zamorano. Él mandaba en la Selección Chilena en ese tiempo y decidió llevar a su regalón, que era (Manuel) Neira. Hice el último gol de la clasificación y no me llevaron. Zamorano fue el cabrón de esa eliminatoria”, confesó Carreño de entrada.

En la misma línea, el otrora jugador de Deportes Concepción, Huachipato, Unión Española, Colo Colo, Everton, entre otros equipos, confesó que no ir a la cita mundialista fue uno de los momentos más duros de su carrera.

“Me pueden dar cualquier explicación, pero el daño que me hicieron en ese minuto no lo midieron. Me pudieron haber dejado cinco meses antes, como dejaron a Valencia y otros, lo hubiera entendido, pero no un día antes de viajar… Tenía 29 años, había jugado dos Copas Libertadores, fui diez años goleador en Primera División y estaba en mi mejor momento de madurez. Merecía un poquito más de respeto y no me lo dieron”, profundizó.

“Yo no sirvo para ser Zamorano. Voy a nacer de nuevo y voy a seguir siendo Juan Carreño porque no me gusta el doble estándar. Cuando hablo de ídolos en este país, pienso en otras personas, como Marcelo Salas, lejos”, (Juan Carreño, 2011).

Carreño y el último gol de Chile en las Clasificatorias rumbo a Francia

Pero, ¿qué posibilidades tenía ‘Candonga’ de estar en lista mundialera? Lo cierto, es que muchas más que Manuel Neira, quien hasta antes de la Copa del Mundo de Francia 1998, no había debutado con la selección adulta. En tanto, el jugador de Deportes Concepción, en ese entonces, ya tenía minutos encima con ‘La Roja’ e incluso un gol, ante Bolivia (3-0), en el último partido del combinado nacional de las Clasificatorias en 1997.

En aquel año, el oriundo de San Fernando había sido requerido por Nelson Acosta en dos ocasiones y después de las obvias elecciones de Marcelo Salas, Iván Zamorano y Rodrigo Barrera, venía Carreño como el cuarto delantero de la selección.

Frente al elenco altiplánico, en el Estadio Nacional, ‘Candonga’ arrancó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego a los 37′ del segundo tiempo para, apenas dos minutos más tarde, poner el 3-0 definitivo para el ‘Equipo de Todos’ con un ajustado cabezazo dentro del área. En dicho partido, ‘Bam-Bam’ no pudo jugar por lesión.

Una soberbia anotación, fiel a su aguerrido estilo, que le permitió ilusionarse con un llamado que nunca recibió. Posterior a esta decepción, el potente artillero disputó cinco encuentros más con Chile, pero aquel frente a los bolivianos fue su único gol como seleccionado en diez apariciones totales. Mientras que Neira recién comenzaba con sus primeras armas en ‘La Roja’, donde celebró en cuatro ocasiones en sus 15 partidos jugados, entre 1998 y 2006.

La respuesta de Manuel Neira… 17 años después

Luego de tres años de su retiro como futbolista en Unión San Felipe, en 2015, Neira rompió el silencio y se refirió, por primera vez, a la polémica acusación de Carreño en una entrevista con AS Chile.

En dicha conversación, y mientras ‘Candonga’ seguía recordando su marginación de Francia 98 a manos del supuesto ‘regalón’ de Zamorano, ‘Manolito’ aseguró no guardarle rencor al goleador de Unión Española en la Copa Libertadores 1994 y defendió la decisión de Nelson Acosta.

“Me lo gané en la cancha. Me llevaron a la gira y ahí es donde los jugadores pelean el puesto. Debuté con Irán e hice el gol del empate, después terminé jugando contra Inglaterra B e hice los dos goles. No creo que me hayan regalado nada. Las nominaciones se ganan en cancha y me la gané con goles, pero estamos en Chile y siempre le buscamos la quinta pata al gato”, profundizó el exgoleador.

Respecto de los méritos de Carreño, Neira aseguró: “Si Juan hizo el gol contra Bolivia me parece espectacular, es una buena persona y un gran jugador, pero yo en la gira hice tres goles y me gané la posibilidad de ir al Mundial. Y por mi juventud, quizás, tenía un plus porque iba en alza y podía aportar mucho más proyectándose al futuro”.

Y al ser consultado por el apodo de ‘regalón’ que usaron en su contra, el aludido no se siente representado por aquello y le aconsejó a ‘Candonga’ dar vuelta la página de una vez por todas.

“Creo que es un tema que tiene que superar. Tiene cuarenta y tantos años y no se puede quedar pegado porque no fue a un Mundial y criticar a Pedro, Juan y Diego. Yo no lo he criticado y él a mí no me tiene que criticar. Acosta hizo la nómina y él era el entrenador”, cerró.

No hay perdón para Nelson Acosta

La relación entre Juan Carreño y Nelson Acosta comenzó en 1993, cuando el ariete recaló de Everton a Unión Española. El uruguayo era el director técnico de los ‘hispanos’ en ese entonces y de la mano de la dupla Sierra-Carreño, llevó al elenco metropolitano a cuartos de final de Copa Libertadores en 1994, donde cayeron ajustadamente ante Sao Paulo de Brasil por un global de 5-4.

Una gran campaña que le permitió al espigado delantero dar su gran salto al fútbol mexicano, en los Pumas de la UNAM, y al ‘Pelado’ -como se le apodaba cariñosamente- llegar a la Selección Chilena dos años más tarde.

Han pasado los años y ‘Candonga’ aún no olvida la ‘traición’ de Acosta, a quien le recrimina haber sido desleal y poco transparente al momento de tomar la decisión de restarlo de Francia 98, ya que asegura que tanto él como el cuerpo técnico de ‘La Roja’ le inventó una lesión.

“En el fondo, lo que te duele es la forma que el técnico me lo dijo. Me mandó a sacarme exámenes y cuando volví de la revisión ya tenía el desgarro, ya lo estaban llamando por teléfono y cuando llego a Pinto Durán, Acosta se había ido al aeropuerto y no me esperó ni para decirme chao”, relató Carreño el año pasado (2022) en el podcast del periodista Jorge Gómez, alias ‘Pelotazo’.

A 20 años de su retiro y tras una vida no exenta de diversas controversias, teniendo que superar incluso una adicción a las drogas, el exfutbolista actualmente dedicado a la vida de campo en San Vicente de Tagua Tagua, a día de hoy, sigue sin perdonar al estratega charrúa, a quien acusa de morder la mano que le dio de comer.

“Ese técnico llegó a la selección por nosotros, me refiero a José Luis Sierra y yo, que éramos las figuras de Unión Española. Era un entrenador que me conocía y que mínimamente me podía mirar a la cara y haberme dicho: ‘mira, no te voy a llevar porque tengo la presión de Zamorano y quiero llevar a Neira"”, sentenció en la misma conversación.