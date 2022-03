Skylar Neese tenía 16 años y un secreto que resguardar. Sin embargo, fue asesinada por sus mejores amigas, debido a una publicación en redes sociales.

La joven, oriunda de Morgantown, West Virginia (Estados Unidos), estudiaba en una escuela secundaria local y trabajaba a medio tiempo en un restaurante de la cadena Wendy’s. Todo iba bien, aparentemente, con su vida.

Solía regresar a casa, cansada de sus jornadas escolares y laborales. Sus padres, Dave y Mary Neese, trabajaban en un supermercado y en una laboratorio de remedios para padecimientos cardiacos. Eran una familia unida y trabajadora.

No obstante, una mañana de julio (2012), fueron a la habitación de Skylar, pero estaba cerrada con llave. Al llamar de forma insistente y sin obtener respuesta, forzaron la cerradura. La joven no se encontraba en la pieza. Comenzaba entonces una desesperada búsqueda.

Pasaron las horas, por lo que unos desesperados padres llamaron, entre varias personas de la comunidad, a las mejores amigas de Skylar: Shelia Eddy & Rachel Schoaf.

Shelia, aseguró al padre de su amiga que no la veía desde hace varias horas. No obstante, un rato después, le llamó para confesarle que estuvieron una hora con ella, durante la noche, según los detalles entregados por medios como Metro News, entre otros.

Los días pasaban y los Neese no tenían noticias de Skylar. No se quedaron de brazos cruzados. Acudieron a la policía de Morgantown, la cual aportó una pista.

La noche de la desaparición de la adolescente, una cámara en el vecindario la captó saliendo por la ventana de su cuarto, para subirse a una camioneta blanca que la esperaba en la entrada de su casa.

Más tarde, sus padres se preguntarían ante las autoridades “¿Con quién y por qué se escapó nuestra hija?” Las investigaciones se enfocaron en el auto y en las personas más cercanas a Skylar.

A esas alturas, la escuela de la joven emprendió una campaña de búsqueda de la estudiante desaparecida de la noche a la mañana. Shelia y Rachel parecían abanderadas al respecto. Consternadas, también. Las imágenes que publicaban junto a su mejor amiga, así lo dejaban ver.

Con la desaparición, corrió un rumor denigrante contra una joven que no podía ya defenderse. No está claro quién lo propagó, pero se decía que Skyler había estado en contacto con un hombre en internet, al que describían como depravado sexual.

La policía, en tanto, posó su vista en Shelia y Rachel, las personas con las que Skylar era más unida, después de sus padres, notando que las jóvenes se contradecían en sus intervenciones.

Cuando los detectives decidieron usar un polígrafo en varias personas, incluidas las adolescentes, La reacción de una de estas arrojó piezas clave sobre el rompecabezas.

Shelia acudió a la prueba. La describen fría y controlada en ese momento. Sin embargo, Rachel no se presentó. Poco después sus padres llamaron al 911, ya que, camino a su cita con el polígrafo, entró en una crisis, intentó huir en el auto de la familia y hasta golpeó a sus padres.

Controlado el episodio, la joven decidió ir con la policía y hacer una confesión. Ella y Shelia mataron a Skylar.

Resulta que en el auto blanco, en el que la joven supuestamente huyó, iban sus mejores amigas. La convencieron de fumar marihuana y pasar un rato a solas.

Fueron a un bosque local y, fuera del auto, fingieron haber olvidado el encendedor. Cuando Skylar iba por este, ambas se abalanzaron sobre ella y la acuchillaron salvajemente. Una joven era asesinada por sus mejores amigas.

Dejaron su cuerpo tirado entre la vegetación. La misma Rachel llevó a las autoridades a la escena.

Su explicación del crimen fue burda, según reveló la policía: “les caía mal y no querían ser más sus amigas”.

Sin embargo, los investigadores no se conformaron con esa frase. Había algo más que motivó el violento crimen. El cuerpo de Skylar tenía 50 puñaladas.

Semanas antes del crimen, las que se creía eran 3 mejores amigas se reunieron en la casa de Rachel, donde bebieron alcohol.

Cuando estaban en un total estado de embriaguez, Rachel y Shelia tuvieron una aventura sexual, de la cual Skyler solo fue testigo. Horas después, el tema comenzó a complicarse, ya que las jóvenes comenzaron a discutir de forma acalorada, pese a que concordaron que todo debía ser un secreto.

Sin embargo, la joven inconforme con lo sucedido, publicó en redes sociales: “Le contaré a todo el colegio la mie(…) que sé”, generando furia en el círculo.

Rachel Schoaf, quien confesó el crimen, venía de una familia conservadora. En ese contexto, no quería arriesgarse a ser delatada por Skylar. Fue así como, por semanas, planearon el crimen hasta ejecutarlo.

Cuando fueron detenidas, llamó la atención que Shelia se mantuvo fría, tal cual en la prueba del polígrafo. De hecho, en las fotografías que dan cuenta de su condición de presidiaria, aparece sonriente.

Ambas fueron condenadas a largos años en la cárcel por su crimen. El secreto por el que asesinaron a su mejor amiga, salió de todas formas a la luz, como su culpabilidad en los hechos.

Skylar Neese and Shelia Eddy were best friends since elementary school, but things deteriorated quickly once Rachel Shoaf entered the picture. Looking back at the Skylar Neese Case https://t.co/XHex3p0Dhh pic.twitter.com/G5IEst465S

