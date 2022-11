Quix, una marca presente desde hace más de cuatro décadas en las cocinas de los chilenos, encontró que uno de los temas presente de forma constante en los hábitos de muchos es el cuidado del medio ambiente.

Por ello, esta destacada marca de Unilever lanzó un lavaloza con una nueva fórmula superior, tanto en su efectividad como en su disminución de impacto ambiental.

Se trata de una tecnología exclusiva de Quix Bioactivos, que contiene un sistema de 3 activos de origen natural, que permiten un mayor rendimiento y desengrase con menor esfuerzo. Al ser 100% biodegradables, es más amigable con el medio ambiente.

En entrevista con BioBioChile, Catalina Labowitz, Brand Manager de Home & Hygiene de Unilever, explica que, “en particular, esta nueva fórmula es un cambio tecnológico súper fuerte que hicimos con Quix Bioactivos. Su variedad limón rinde incluso más que la fórmula anterior. Todo el portafolio ayuda a cuidar el agua, el medio ambiente, al mismo tiempo que aporta al cuidado de las manos. Todo esto sin perder toda la efectividad del poder desengrasante que nosotros tenemos con Quix.”

“A veces se puede malentender eso, de que algo que ayude al medio ambiente podría perder efectividad, y la verdad es que no es así. Acá podemos demostrar que seguimos con performance (rendimiento) superior, buscando generar cada vez menos impacto al ambiente”, recalca la ejecutiva.

Con este nuevo producto, la marca promete “ahorrar energía y tiempo” en el lavado, ya que “permite obtener resultados superiores con el menor esfuerzo, debido a que la nueva fórmula produce una emulsión sobre los aceites y grasas, causando que se desprendan de las superficies y eliminando su adherencia”, indican en un comunicado.

Estos lavalozas ya se están vendiendo en todo el país y esta nueva tecnología no impactará en un mayor gasto para el bolsillo.

Los formatos de Quix Bioactivos Limón incluyen las botellas de 750 ml y 500 ml, y las recargas de 1,2 y 1,5 litros. En los mismos tamaños, está disponible Quix Bioactivos Pureza Esencial, con activos 100% biodegradables y renovables, que posee 80% de ingredientes y fuentes de carbono naturales, los cuales disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero hasta un 20%.

De igual modo, se pueden hallar otras variedades, como Quix Bioactivos Anti-bacterial, que elimina el 99% de las bacterias, y Quix Bioactivos Piel Sensible, que contiene extractos de Aloe Vera para cuidar la piel.

De acuerdo con Catalina Labowitz, la decisión de implementar un cambio tan significativo en la marca nació de la gran relevancia que los chilenos le dan al cuidado del medio ambiente, alineado con el compromiso de Unilever de mejorar la salud del planeta.

“Según un estudio de Kantar, Chile es el país con más ecoactivistas en el mundo. O sea, estamos junto con Alemania y países más desarrollados, en términos de ecoactivismo”, relata la Brand Manager de Home & Hygiene de Unilever.

“Esto quiere decir que a la gente no solo le preocupa el medio ambiente, no solo hay consciencia, sino que al final toman acciones al respecto. Entonces, compran productos de calidad más sustentables, tratan de hacer su pequeño aporte o dar su granito de arena, con ayudas que pueden hacer desde la casa. Chile está súper desarrollado en ese sentido y Quix no puede quedarse atrás”, añade.