El sábado, en Villa Park (el estadio del Aston Villa en Birmigham, Inglaterra), Ozzy Osbourne y Black Sabbath se despidieron de los escenarios en un megaconciertos que dejó postales para todos los gustos.

Con nombres como Guns N’ Roses, Metallica, Slayer, Tool y Pantera encabezando la lista de invitados, la banda pionera del heavy metal montó un show en vivo que fue transmitido a todo el mundo, en una emisión vía streaming que tuvo dos horas de diferido.

Aquí, un repaso por algunos de los momentos que marcaron la jornada: desde una petición de matrimonio a Kelly Osbourne hasta el emotivo show de despedida de Ozzy, quien a pesar del párkinson que lo aqueja estuvo en total alrededor de una hora sobre el escenario.

Antes del espectáculo de cierre (la despedida en sí de Black Sabbath), Ozzy Osbourne ofreció a los más de 40 mil espectadores del Villa Park su última presentación en solitario, donde repasó sus hits al margen del cuarteto metalero.

Al lado de Zakk Wylde, su aliado en la guitarra de las últimas décadas, Ozzy apabulló los rumores de una performance diezmada con un set que incluyó clásicos como “I Don’t Know”, “Mr. Crowley”, “Suicide Solution” y “Crazy Train”, tema que marcó el cierre.

Mención aparte merece su interpretación de “Mama, I’m Coming Home”, que hizo literalmente llorar a centenares de espectadores de Birmigham y a más de alguno de los casi dos millones de usuarios que siguieron el show en línea.

Tras bambalinas, también hubo show. Y en esa interna una de las postales más comentadas fue el que protagonizó Kelly Osbourne, hija de Ozzy, y su novio Sid Wilson, integrante de Slipknot, quien le pidió matrimonio en camerinos con Ozzy presenciando el acto.

En su perfil en Instagram, la cantante mostró el momento exacto del rito: “Kelly, sabes que te amo más que a nada en el mundo”, dice Wilson en la secuencia que se hizo viral en redes sociales.

Una de las polémicas del recital giró en torno a la presentación de David Draiman, vocalista del grupo Disturbed, quien ha respaldado públicamente la guerra que Israel lleva a cabo en Gaza.

Tras irrumpir en la transmisión vía streaming, desde redes sociales comenzaron a circular videos de pifias al cantante, de las cuáles él mismo hizo eco una vez finalizado el show. “Sí, hubo algunos abucheos cuando salí, pero vine a rendir homenaje a mis maestros, a mis ídolos, los poderosos Black Sabbath, y no iba a dejar que unos pocos idiotas que odian a los judíos me lo impidieran”, escribió en su perfil en X.

“Se trata de alimentar su narrativa, generar clickbait e incitar al odio hacia los judíos”, agregó sobre los videos surgidos en redes, algunos de los cuales, a su juicio, fueron intervenidos. “Incluso circula una canción donde se añadieron pifias adicionales a la actuación solo para echar más leña al fuego. Patético. La transmisión en vivo muestra la verdad. Ambas canciones fueron un éxito”, escribió.

David Draiman of Disturbed @davidmdraiman gets booed by 🔻🍉 freaks as he appears during Ozzy Osbourne's final performance.

What a toxic, miserable movement.

Do they even know Ozzy's wife is Jewish and pro-Israel also?

pic.twitter.com/A2o0nKXELw

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) July 6, 2025