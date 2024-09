El director de orquesta y violinista neerlandés André Rieu se reunió con el Orfeón de Carabineros durante su paso por La Moneda, donde recibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda de parte del presidente de la República, Gabriel Boric.

“Estoy enterado que Plácido Domingo y Ennio Morriconne también la habían recibido, así que me sentí muy orgulloso. Me gusta mucho, y no lo digo solo porque estoy aquí, pero Chile realmente es increíble, la gente es muy amable”, comentó tras una reunión con el mandatario.

“Viajo por el mundo para tener esta interacción con el público. Quiero mirar a la gente a los ojos y hacerlos felices. Y eso es lo que hacemos, y por eso me gusta Chile, porque la gente aquí es muy amable”, agregó.

El vals de André Rieu con la ministra Carolina Arredondo

Una vez terminado el encuentro, el músico se trasladó hasta la Plaza de La Constitución, donde recibió un homenaje sonoro del Orfeón Nacional de Carabineros. El instante quedó registrado en un video que por estas horas se viraliza en redes sociales.

Tras bailar un vals en con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, también presente en la condecoración, y luego de finalizar la presentación en la plaza, Rieu pidió a los carabineros músicos ponerse depie para recibir el aplauso de los presentes.

La Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda fue creada por el otrora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el año 2004, con el objetivo de conmemorar los cien años del natalicio de Pablo Neruda (12 de julio de 1904).

Con esta entrega, son más de 70 los galardonados con este reconocimiento, entre los que destacan la Premio Nacional Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Paz Errázuriz, Vicente Bianchi, Jorge González, Joan Turner, Mauricio Celedón, Los Jaivas, Valentín Trujillo y La Sonora de Tommy Rey, entre otros.