Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el festival Fauna Primavera 2024, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, se anunció el cartel de artistas invitados encabezado por The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand. Además, se presentarán bandas como The Kooks, Air, Jerry Cantrell, y Lianne La Havas. El evento contará también con Dinosaur Jr, Boy Harsher, Dënver, The Magic Numbers, y otros artistas.