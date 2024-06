La noche del sábado durante el célebre festival Glastonbury, en Reino Unido, Coldplay invitó a su presentación a la cantante palestino-chilena ‘Elyanna’, quien interpretó una canción de la icónica banda y luego cantó junto a Chris Martin y otros músicos.

De acuerdo con The Independent, inicialmente Elyanna interpretó el tema Arabesque, que lanzó Coldplay en 2017, junto al músico nigeriano Femi Kuti, para después cantar We Pray junto a Martin y los artistas Little Simz y Burna Boy.

La presentación recibió una ola de aplausos y los fans de Coldplay interpretaron la colaboración como un gesto de apoyo a Palestina, que actualmente enfrenta un conflicto armado con Israel.

Asimismo, Chris Martin dedicó unas emotivas palabras: “Gracias por inspirarnos y esperamos poder enviar todo esto al mundo como un faro de unión en un momento en el que parece imposible, pero tú acabas de demostrar que lo es, así que es increíble, gracias”.

La cantante, de solo 22 años, saltó a la fama en 2020 con su primer sencillo, Ana Lahale (Estoy sola), que tiene más de 24 millones de reproducciones en Spotify.

Asimismo, en 2021, se convirtió en una de las artistas principales del recién fundado sello Universal Arabic Music, una rama del gigante Universal Music, con quienes ha continuado en la industria.

Elyanna, hija de un poeta palestino y una pianista chilena, ha logrado ya varios éxitos a nivel mundial. De hecho, en 2023 se convirtió en la primera artista en cantar un set completo en árabe en el festival de Coachella.

Además, se coronó este año luego de que la revista Rolling Stone la nombrara una de sus 25 artistas a seguir, y en la misma línea vendió todas las entradas de su gira por Estados Unidos y Canadá, en el marco de su primer disco de larga duración Woledto (He nacido), lanzado en abril.

