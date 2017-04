Magdalena Max-Neef, Gabriel Prieto y Nicolás Mena estrenan nueva obra en Teatro San Ginés

“Siempre estás diciendo que te vas” es el nuevo estreno en la cartelera de Teatro San Ginés con funciones desde hoy.

Magdalena Max- Neef y Gabriel Prieto ya cumplieron 30 años actuando juntos y ahora vuelven a la cartelera con esta comedia que puede identificar a más de alguna pareja chilena.

La obra se remonta a un matrimonio cuyos hijos ya crecieron y se fueron de la casa. Tras esto se dan cuenta de que la relación ya no funciona, les queda cariño, pero ya no existe el amor de pareja. Se separan, pero él no se quiere ir de la casa y comienza una serie de situaciones y discusiones divertidas que van cambiando el rumbo de las cosas.

Desesperada, ella recurre a carabineros y así se suma un “tercero” muy especial a esta curiosa relación.

La obra, dirigida y escrita por Juan Bennett, se encuentra en cartelera en el Teatro San Ginés de Bellavista desde hoy con funciones los viernes y sábado.