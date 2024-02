Toby Keith, figura reconocida de la música country, falleció debido a un cáncer de estómago, confirmó su familia este martes.

El artista se posicionó a lo largo de sus 62 años de vida como uno de los más importantes exponentes de dicho género, grabando más de una veintena de álbumes de estudio y vendiendo a nivel mundial 40 millones de copias.

Según lo reportó TMZ, la estrella que saltó a la fama con “How do you like me now?” murió ayer lunes rodeado por su familia.

“Luchó con gracia y coraje”, acotaron mediante un mensaje en su página de Facebook.

Hace sólo 4 días, su equipo subió a su cuenta un video corto en el que relataba cual fue la primera canción que escribió en su carrera. Hasta sus últimas semanas, siguió dando entrevistas, y el 14 de diciembre dio su último concierto en Las Vegas, Nevada.

Según recordó el medio estadounidense, Keith anunció su diagnóstico en junio de 2022, tras lo cual se sometió a quimio y radioterapia, sometiéndose además a una cirugía.

Más allá de su carrera como intérprete, también se hizo un nombre como productor, logrando que más de 60 canciones figuren en el ranking de country de Billboard, alcanzando 20 de ellas el primer lugar y otras 22 los 10 primeros puestos.

Toby Keith destacó también por sus canciones “As Good as I once Was”, “Should’ve Been a cowboy”, la hilarante (“(Whiskey for my men… ) Beer For My Horses” -en base a la cual produjo una película a la cual no le fue muy bien-, y la polémica “Courtesy of the Red, White and Blue” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.