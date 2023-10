Travis Barker, el baterista de Blink-182, compartió una fotografía que otra vez preocupó a los fans de la banda. En esta, se ve en detalle una herida ensangrentada de su mano izquierda tras una actuación en Manchester, Inglaterra.

La imagen fue compartida por el propio músico a través de redes sociales, y en ella puede apreciarse incluso cómo la sangre goteó hasta sus pantalones durante el show, generando una espesa mancha. Pero esta no es la primera vez que Travis sufre una lesión en sus manos.

En febrero pasado, ad portas de su visita a Lollapalooza Chile 2023, Barker también padeció una lesión, esta vez mucho más grave. “Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, explicó.

De acuerdo a un reporte de E! News, la nueva coyuntura no impediría que Blink-182 vuelva a subir al escenario en Manchester esta noche. En su regreso a Estados Unidos, el trío se presentará este 21 y 22 de octubre en Las Vegas. Luego, se tomarán un descanso hasta febrero de 2024.

Por estos días, sin embargo, Travis y su esposa, Kourtney Kardashian, están a la espera del nacimiento de su primer hijo juntos.

La previa no ha estado exenta de problemas: en septiembre pasado, Kourtney fue hospitalizada a raíz de una cirugía fetal, lo que llevó a Travis a pausar la gira de Blink-182 en el Reino Unido para acompañarla

“Fue aterrador”, recordó la influencer en diálogo con Vanity Fair Italia. “Siento que tarde o temprano entraré en detalles, porque espero que pueda ayudar a otros, pero no me siento preparad< todavía porque fue realmente aterrador", dijo.