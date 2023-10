El aclamado violonchelista de renombre internacional Amit Peled llega por primera vez al Teatro Universidad de Chile este viernes 6 de octubre, para ofrecer un único concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del reconocido maestro Maximiano Valdés.

Elogiado por The Strad Magazine y The New York Times, Amit Peled es considerado uno de los instrumentistas más apasionantes de la actualidad, habiendo actuado en varios de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Carnegie Hall y el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, el Centro para las Artes Escénicas de Washington DC, la Salle Gaveau de París, el Wigmore Hall de Londres y el Konzerthaus Berlin.

Amit Peled en Chile

El solista interpretará la última gran obra del inglés Edward Elgar, Concierto para violonchelo, que representa un gran lamento por el trágico fin de una época tras la Primera Guerra Mundial. Estrenada en Londres el 26 de octubre de 1919 con el propio compositor en la dirección, se convirtió en una de las piezas fundamentales del repertorio para chelo. “Cada vez que escucho o toco este concierto se me eriza la piel, desde la primera vez que lo toqué cuando tenía 14 años en Israel. Es un sueño hecho realidad para cualquier violonchelista y estoy muy agradecido por cada oportunidad de tocar esta obra”, comenta Amit Peled.

Junto con su destacada carrera como instrumentista, el solista es uno de los educadores de violonchelo más solicitados del mundo y profesor en el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins, donde enseña desde el año 2003, cuando fue uno de los profesores más jóvenes contratados por un conservatorio importante. En esta línea, junto con su presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el solista ofrecerá una clase magistral el jueves 5 de octubre a las 15:30 horas (inscripciones en mariibanez@uchile.cl).

El programa contempla también Árbol sin hojas, del chileno Andrés Maupoint, quien pertenece a una generación de compositores formados por el maestro Cirilo Vila. La obra, que se presenta meditativa, fue escrita en 1989 y será la encargada de abrir el concierto.

En tanto, cerrando el programa se presentará Danzas Sinfónicas Op. 45, escrita por el virtuoso pianista y compositor, Sergei Rachmaninoff.6 Estrenada en 1941, la obra evoca una idea nostálgica e idealizada de su Rusia natal – a la que nunca volvió desde que se radicó en Estados Unidos en 1917 –, tanto desde sus manifestaciones populares, hasta su acervo ortodoxo.

Dirección

La dirección estará a cargo del renombrado maestro Maximiano Valdés, quien volverá a tomar la batuta de esta orquesta luego de casi cinco años.

Maximiano Valdés es director titular de la Sinfónica de Puerto Rico desde el año 2008, fue también antes titular de la Orquesta del Principado de Asturias y de la Filarmónica de Buffalo. Asimismo, fue director principal de la Orquesta y la Ópera del Teatro Municipal de Santiago, mientras que desde 2010 es director artístico del Festival Casals de Puerto Rico.