La noche del miércoles, la cantante Taylor Swift anunció el próximo lanzamiento del que probablemente sea el disco más esperado por sus fans, pese a que se trata de una regrabación: 1989 (Taylor’s Version).

El 27 de octubre será publicada la nueva versión del icónico disco, uno de sus trabajos más famosos y queridos, a 9 años de su lanzamiento original, que fue justamente el 27 de octubre de 2014.

Esta nueva versión, a diferencia de la edición original, pertenecerá 100% a Swift y no a terceros.

Recordemos que la artista se encuentra reeditando sus primeros seis álbumes de estudio, luego de que su ex discográfica le negara la posibilidad de comprar las grabaciones originales (másteres) y, en cambio, las vendiera a la empresa Shamrock Holdings.

Hasta el momento, ha vuelto a grabar tres de esos discos (Fearless, Red y Speak Now), y todas esas placas y sus canciones llevan en el título “(Taylor’s Version)”, es decir, “la versión de Taylor”, para que sus fans sepan identificarlas.

1989 (Taylor’s Version) tendrá 5 canciones inéditas

Taylor Swift ofreció el último concierto en Estados Unidos del The Eras Tour este miércoles en la noche, cerrando la primera parte de dicha gira mundial ante 70 mil personas Estadio SoFi en Los Ángeles, California.

Sobre ese escenario fue que anunció, en directo, el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version).

“El álbum 1989 cambió mi vida en infinitas formas, y me llena de emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre”, expresó la cantautora en su cuenta en Instagram.

Asimismo, detalló que incluirá cinco canciones inéditas que escribió en ese entonces y que no llegaron a ver la luz. Swift llama este tipo de tracks como From The Vault (de la bóveda, en inglés).

“Para ser completamente honesta, esta es lejos mi regrabación favorita de las que he hecho hasta ahora, porque las cinco canciones From The Vault son increíbles. No puedo creer que antes hayan quedado fuera. ¡Pero no por mucho!”, añadió.

El disco ya puede ser comprado en preventa, en sus múltiples formatos, en el sitio web oficial de Taylor Swift.