Ad portas de la celebración de sus 90 años, el destacado músico nacional Valentín Trujillo se refirió a la conmemoración de las 5 décadas del golpe de Estado, y a los debates que han surgido en las últimas semanas alrededor de la efeméride.

“No había más que tener mucho cuidado por las cosas que estaban sucediendo. Se estaba persiguiendo a la gente porque pensaba distinto”, comentó en diálogo con el diario La Tercera sobre el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Para mí, y para muchos de los más afectados, el golpe nunca tuvo una justificación, dado lo que produjo, tortura, asesinato, robo. Y yo hablo de golpe cívico-militar porque fueron los civiles los que golpearon la puerta a los militares y estuvieron 17 años haciendo gárgaras con la palabra democracia, pero no, fue dictadura”, señaló.

“Y casi logra estar ocho años más, porque el plebiscito Pinochet lo pierde estrechamente, o sea, querían 25 años de dictadura. Hay que ser muy caradura, el golpe no se justifica por ningún lado. Allende preparaba un plebiscito y estoy seguro que si lo perdía, se iba a ir, pero hubo traición por todas partes”, añadió.

En el diálogo, también se refirió al impacto que le generó el asesinato de Víctor Jara. “Estuve en dos o tres ocasiones con él, muy poco, encabezando una huelga que había en el Liceo Manuel de Salas, porque yo tenía a mis hijos ahí y él tenía a su hijita, Amanda, alumna de mi mujer que era profesora ahí”, recordó.

“Era una huelga que estuvimos con Víctor, con Ricardo García, hombre de radio muy conocido en la época, ahí estuvimos gritando, pero finalmente se pudo evitar porque ya tenía un sentido naturalmente político. Con el golpe yo tuve que recurrir a amigos porque yo nunca me sentí culpable de nada, pero anda a hacerlos entender. Víctor Jara ¿de qué era culpable para que lo mataran de esa forma?”, se preguntó.

“¿Andaba armado? ¿Andaba disparando? Él tenía sus canciones, Te recuerdo Amanda, Luchín, la Plegaria a un labrador que la grabé con Cecilia, sin pretender nada más que hacer una canción bonita. Yo nunca he tomado mi profesión para discutir públicamente de política y no lo voy a hacer. Tengo mi opinión, me adjudico el derecho legítimo de pensar, a lo mejor pienso por el lado equivocado, pero no sanguinario”, dijo.

Por estos días, el músico se alista para un concierto en celebración de sus 90 años. La cita será el domingo 30 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, donde se hará acompañar por algunos de los músicos de su familia.