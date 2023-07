“La mujer que soy” (“The woman in me”) se titula el libro de memorias que Britney Spears publicará este año en su primer intento por narrar, en primera persona, su historia de vida.

Un día después del anuncio, desde Penguin Random House adelantaron algunos detalles del lanzamiento, que ya es descrito desde Estados Unidos como “el acontecimiento editorial del año”.

De acuerdo al grupo editorial, el libro arribará a vitrinas de todo el mundo (incluido Chile) en octubre de este año, tanto en copias físicas como en formato ebook.

La información fue ratificada por Jennifer Bergstrom, Vicepresidenta Senior y Directora Editorial de Gallery Books/Simon & Schuster, sello que publicará las memorias de Britney en Estados Unidos.

“La mujer que soy es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, se lee en un comunicado al respecto.

“En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. En este sentido, el libro revela, por primera vez, la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop”, agrega.

Sobre la adquisición de estas memorias, Jennifer Bergstrom señaló: “El poderoso testimonio de Britney en el juzgado el año pasado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin”.

Jennifer Bergstrom y la editora ejecutiva Lauren Spiegel adquirieron los derechos mundiales y de audiolibro, con Spiegel como editora a cargo del proyecto en un acuerdo histórico con la agencia CAA. Simon & Schuster Audio publicará el audiolibro en simultáneo.

Por el momento, “La mujer que soy” será traducido a 15 idiomas.