Foo Fighters oficializó la llegada de su nuevo álbum, el primero sin Taylor Hawkins en sus filas. Se trata de “But Here We Are”, que este miércoles liberó su sencillo inaugural, “Rescued”. El disco será lanzado oficialmente el próximo 2 de junio.

Días atrás, la banda liderada por Dave Grohl ya había liberado fragmentos de la canción, cuya letra fue definida por los músicos como un viaje desde “la rabia y la tristeza a la serenidad y la aceptación”, con una abundante cantidad de “puntos intermedios”.

La producción de este undécimo título estuvo a cargo de Greg Kurstin (famoso colaborador del grupo) y Foo Fighters. “Es el primer capítulo de la nueva vida de la banda”, señala el comunicado de prensa que anuncia el hito.

“Es una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que (la banda) aguantó en los últimos año”, agrega el mismo texto. “Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia”.

Por el momento, se desconoce quién ocupó el rol de baterista durante las grabaciones del disco, aunque se especula que fue Grohl el que volvió a ocupar el rol que lo hizo célebre en Nirvana.

Tampoco se ha anunciado al músico que acompañaría a la banda en la gira promocional de “But Here We Are”. Días atrás, Matt Cameron, baterista de Pearl Jam, desmintió los rumores que lo situaban como invitado del tour.

La lista de canciones:

‘Rescued’

‘Under You’

‘Hearing Voices’

‘But Here We Are’

‘The Glass’

‘Nothing At All’

‘Show Me How’

‘Beyond Me’

‘The Teacher’

‘Rest’