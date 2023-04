El “palo” de Bad Bunny a Harry Styles

En el cierre de la primera jornada, y con un show que incluyó invitados y un largo homenaje a la “música latina”, Bad Bunny demostró por qué es uno de los artistas más populares del mundo, en un show que convocó a decenas de miles de personas en el escenario principal de Coachella.

En la despedida, minutos después de salir de escena, el “Conejo Malo” quiso poner en relieve su visita enviando un mensaje a los fans de Harry Styles que no pasó desapercibido.

En una de sus gráficas finales, se leyó la siguiente leyenda: “Benito podría hacer ‘As It Was’, pero Harry nunca podría hacer ‘El Apagón"”. Antes, Benito ya se había autodefinido como el “artista más importante que ha pasado por Coachella”.

realmente bad bunny harry styles é bom demais pra fazer uma música como essa pic.twitter.com/FRMu9a2wI1 — Vivi’s (@kiwiimymind) April 15, 2023

El beso entre Becky G y Natti Natasha

Natti Natasha fue la gran invitada del show de Becky G en Coachella 2023, quien se presentó en el escenario más importante de la cita musical (el mismo que cerraría Bad Bunny horas después).

De la presentación, que se extendió por 45 minutos, el momento más viralizado fue el inesperado beso que Becky y Natti protagonizaron con ocasión de “Sin Pijama”, el hit que las popularizó en el mundo.

Momento exacto en el que Becky G y Natti Natasha se dan un pequeño beso luego de terminar de cantar “Sin Pijama” en el festival de Coachella. #BECKYCHELLA 🫶🏻 pic.twitter.com/P0mACmTwgV — Becky G México (@BeckyGMexico2) April 15, 2023

Los Fabulosos y su mención a Víctor Jara

“De Chile, Víctor Jara, no calla”, gritó Flavio al micrófono durante la interpretación de “Matador” en el show de Los Fabulosos Cadillacs en el festival, donde fueron una de las estrellas de la tercera jornada.

La canción, que desde 1993 recuerda al fallecido compositor en su letra (este año se cumplen 50 años de su asesinato), marcó el cierre de la festiva presentación de los argentinos, que se despidieron dejando un “pogo” de proporciones en el escenario uno del evento.

Rauw Alejandro y Rosalía

Durante el aplaudido show de Rosalía en Indio, el cantante urbano Rauw Alejandro tuvo una aparición especial no sólo en calidad de pareja de la catalana, sino para presentar en vivo, y por primera vez, dos canciones de “R&R”, el EP que lanzaron juntos días atrás.

Entre coros, besos y abrazos, la pareja fue celebrada por los miles que se reunieron al son de “Motomami”, el exitoso último álbum de la española.

Una chilena en Coachella

Elyanna, la cantante chileno-palestina que desde 2021 acapara atención internacional a ambos lados del Atlántico, hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en cantar una canción en árabe en Coachella 2023.

Kali Uchis y la sorpresa del domingo

Si de sorpresas se trata, el show de la colombiana-estadounidense Kali Uchis se llevó el premio mayor del primer fin de semana de Coachella 2023 (retomará sus funciones, nuevamente, este fin de semana).

Al momento de “See You Again”, su exitosa colaboración con el rapero Tyler The Creator, todo fue gritos cuando este irrumpió inesperadamente en escena corriendo y dando saltos para cantar su parte de la pieza. Lamentablemente, su micrófono sufrió un desperfecto y no se escuchó durante su corta pperformance, que apenas rozó el par de minutos.

see you again by kali uchis and tyler the creator. coachella edition. pic.twitter.com/R1x4Tjr1Fv — songs that changed history (@iconiksongs) April 17, 2023

Post Malone, latino

Durante el show de Bad Bunny, además de JhayCo y Ñengo Flow, uno de los invitados estelares fue Post Malone, quien se subió con su guitarra a interpretar una versión acústica de “La Canción” y “Yonaguni”. Eso, al menos en las intenciones.

Para desgracia del estadounidense, su guitarra no se escuchó durante gran parte de su estadía en el escenario, hecho que no le impidió quedarse bailando para sopesar el mal rato.