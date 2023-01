A menos de un día que se confirmara la colaboración entre Shakira y Bizarrap para la “BZRP Music Session #53”, y a horas que esta sea liberada en plataformas de streaming, se filtró la supuesta letra que cantaría la colombiana, y que estaría relacionada a su quiebre amoroso con Gerard Piqué.

Además de “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, frase con la que se promocionó esta semana la canción en las playas de Mar del Plata (mediante una pancarta desde un avión), el sencillo vendría con no pocas indirectas camufladas.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique”, sería otra de las líneas que jugaría con la sonoridad del apellido del futbolista español

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, agrega la filtración.

En Chile (y para corroborar de qué tratará la letra), la “BZRP Music Session #53” se estrenará a las 21:00 horas en plataformas de streaming, y como es habitual, con el videoclip respectivo de la grabación.

Loa rumores sobre una colaboración entre el argentino y Shakira datan del 29 de agosto pasado, fecha del cumpleaños de Bizarrap, cuando a través de Twitter la oriunda de Barranquilla le escribió un saludo público. “Feliz cumpleaños Bizarrap”, bastó para que se multiplicaran las especulaciones.

Ayer, mediante Instagram y con un retrato de ambos, finalmente vino la confirmación de la “BZRP Music Session #53”, desatando una ola viral que continúa su curso.