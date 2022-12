Este jueves se confirmó el deceso de Vivienne Westwood, a los 81 años, reconocida diseñadora inglesa e inventora de lo que es la moda vinculada al movimiento punk. En su vida la mujer tuvo una estrecha relación con la banda Sex Pistols, siendo la creadora principal de su imagen.

De acuerdo al diario español El País, la historia nos lleva hacia la década de 1970 en Londres, en el tiempo que la diseñadora conoció a Malcolm McLaren, con quien en 1971 abrió su primera tienda de vestuario llamada Let it Rock, con la cual ya daba pinceladas de lo que sería un movimiento ligado a la protesta.

La suerte de ambos mejoró cuando, un día de 1973, entró al lugar un músico llamado Johnny Rotten (John Lydon), líder de Sex Pistols, quien quedó asombrado con los diseños de la dupla Westwood – McLaren.

Fue así como, a través del tiempo, los tres se hicieron amigos y surgió el movimiento que dio inició a la moda Punk, con la mujer diseñando la imagen del conjunto y su pareja ingresando de lleno como manager.

Fue en ese periodo que el lugar cambió de nombre y utilizó uno que quedaría para la posteridad: “Sex”.

Fue precisamente en el documental Wake Up Punk, cuando la diseñadora recordó la primera impresión que tuvo sobre el líder de este grupo en Inglaterra.

“Creo que John Lydon fue una sensación. Creo que estaba tan convencido de sí mismo y de sus ideales, y yo creía en él. Se aferró a la idea de que las personas que dirigen el mundo y causaron la guerra de Vietnam seguían siendo las mismas personas a cargo, y por eso hablamos de anarquía”, indicó.

“Se convirtió en todo un tema sobre la juventud contra la edad. La forma en que comienza la canción ‘Anarchy In The UK’ es absolutamente espeluznante y nunca he escuchado algo así desde entonces”, agregó.

Lo cierto es que parte de la identidad de Sex Pistols incluyó elementos propios del fetiche clásico, alfileres de gancho, cadenas, hojas de afeitar y los clásicos peinados en punta.

“Tienes que leer, tienes que tratar de entender. Tienes que pensar por ti mismo. Y tienes que resolverlo todo. Sacas lo que pones y eso es lo que la gente no entiende hoy. Piensan que pueden ser simplemente rebeldes”, detalló en aquella oportunidad.