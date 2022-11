Interpol cumplió una destacada presentación este sábado en Primavera Sound. La banda norteamericana estuvo poco más de 45 minutos sobre el escenario, haciendo vibrar a sus seguidores que los esperaron por horas.

Terminado el concierto, BioBioChile tuvo la oportunidad de entrevistar al guitarrista Daniel Kessler, uno de los líderes de la banda, quien contó sus sensaciones respecto al show.

Vale señalar que el concierto se dio en medio de una leve pero persistente lluvia sobre el Parque de Cerrillos, la cual no mermó los ánimos de la agrupación ni de los asistentes.

¿Qué te parecieron las vibras del público chileno?

“Fue genial. Creo que fue un excelente concierto, fue una multitud muy bella, también fue bella la energía allí, y los fans que nos vieron. La química fue excelente también, quedé conforme”.

¿Recuerdas la primera vez que estuvieron en Chile?

“Esa vez fue genial, la recuerdo bien. Cada vez que venimos aquí es algo loco. Creo que esta es la sexta vez que estamos aquí. La última vez fue en 2019”.

¿Cómo es su relación con los fans en Chile?

“Son fans geniales la verdad, cada vez que tenemos un show logramos sentir una gran química. es una experiencia muy grata”.

¿En este tipo de festivales les gusta ver a otras bandas, como Lorde o Arctic Monkeys?

“Hemos tenido hartos conciertos junto a Arctic Monkeys, en otros festivales. Entonces sí, solemos ver y apreciar lo que ellos hacen. Son una gran banda. No diría que somos cercanos con ellos, pero sí hemos compartido un par de veces”.

¿Cuál sientes que fue la canción que la coreó el público, como la que más sienten?

“No, la verdad no podría responder eso (ríe), siento que es una respuesta que deben dar los fans, yo no me atrevería. Es siempre depende de cada uno”.

¿Podrías contarnos algo de tu proyecto llamado ‘Big Noble’?

“Es una colaboración con un viejo amigo mío, Joseph Fraioli. Surgió en 2014 y se trata de composiciones de post-rock, que pueden ser asociadas a películas. Teniendo en cuenta paisajes sonoros, o para escuchar mientras caminas, es algo que me estimuló mucho”.