Los días 28 y 29 de octubre, serán jornadas inolvidables para los fanáticos de Bad Bunny. Es que el "Conejo malo" se presentará ante 60 mil personas en el Estadio Nacional en ambas jornadas, por lo que se dispuso de una serie de medidas de seguridad, como cortes y desvíos de tránsito, accesos especiales, y una lista de elementos que no se podrán ingresar a la presentación, como bolsos y medicamentos.

Después de mucha espera, este viernes 28 y sábado 29 de octubre, se realizarán los conciertos programados por el puertorriqueño Bad Bunny en Chile, en el marco de su gira, “World’s Hottest Tour” por Latinoamérica.

Para esta presentación, las autoridades nacionales establecieron una serie de medidas de seguridad, que se aplicarán tanto dentro del recinto, como en un anillo que se dispondrá a las afueras del Estadio Nacional. Todo, para evitar lo sucedido en uno de los conciertos de Daddy Yankee, en septiembre pasado.

¿Cuándo y a qué hora serán los conciertos de Bad Bunny en Chile?

Este viernes 28 y sábado 29 de octubre, en el Estadio Nacional, en la región Metropolitana, serán los dos conciertos de Bad Bunny en Chile.

De acuerdo a lo anunciado por la producción, el show comenzará a eso de las 21 horas. Se espera que la duración de este, sea de aproximadamente 2 horas y media, en un setlist que alcanzaría las 35 canciones.

Eso sí, el espectáculo iniciará un poco más temprano. A las 19:00 horas, Young Cister y Pailita, harán de teloneros, antes de que cante el “Conejo malo”.

¿A qué hora se puede entrar al Estadio Nacional y cuáles serán los accesos?

En medio de las medidas de seguridad, se especificó que la apertura de las puertas del Estadio Nacional, para los conciertos de Bad Bunny en Chile, será en ambas jornadas a las 14:00 horas, es decir, 5 horas antes del inicio del show.

En tanto, habrá distintos puntos de acceso, para evitar aglomeraciones. Así, los ingresos serán por:

Avenida Pedro de Valdivia, para los tickets:

LA PLAYA DAKITI YONAGUNI AMORFODA Andes

Por Av. Grecia Poniente (Hacia Av. Marathon):

PACÍFICO ALTO, BAJO, MEDIO y LATERAL. CANCHA SAFAERA SILLAS DE RUEDAS

Y por Av. Gracia Oriente (Hacia Pedro de valdivia):

GALERÍA

Corte de calles y anillos de seguridad para los conciertos de Bad Bunny en Chile

En el mismo contexto de las presentaciones del puertorriqueño de 28 años en nuestro país, las autoridades de la región Metropolitana, anunciaron una serie de medidas, como anillos de seguridad y cortes de calles.

En concreto, desde las 10:00 horas de cada jornada de concierto (viernes 28 y sábado 29) se realizará el corte de tránsito de las avenidas:

Grecia: Entre Av. Marathon y Av. Pedro de Valdivia. Marathon: Entre Av. Grecia y Guillermo Mann. Carlos Dirtbonn: Entre calle Lo Encalada y Av. Marathon. Pedro de Valdivia: Entre calle Las Encinas y Av. Grecia.

Respecto al anillo de seguridad, Carabineros de Chile detalló los desvío de tránsito en los alrededores del Estadio Nacional, para ambos conciertos de Bad Bunny, y los puedes revisar a continuación:

¿Qué pasa con las entradas? ¿Se deben nominar?

Vale recordar, que además de estar completamente agotadas, las entradas deben nominarse previo al concierto, con el fin de frenar la reventa de entradas.

El proceso se debe hacer en la página web de la ticketera a cargo, a la que puedes acceder HACIENDO CLIC AQUÍ.

De igual modo, las autoridades informaron que como medida de seguridad para los conciertos de Bad Bunny en Chile, antes de entrar el Estadio Nacional, pero ya dentro del anillo de seguridad, se pedirá la entrada, junto con la cédula de identidad.

Elementos prohibidos para el concierto de Bad Bunny en Chile

Por último, Bizarro, la productora a cargo de la presentación, elaboró una lista de objetos que no estarán permitidos dentro del recinto que albergará las presentaciones de Bad Bunny. Por ejemplo, no se podrá entrar con bolsos, medicamentos, palos selfies, etc.