En menos de una semana, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, llegará a Chile para realizar dos conciertos en el marco de su gira por Latinoamérica “World’s Hottest Tour” 2022, para el cual ya hay un posible setlist de canciones.

Cabe recordar que la última visita del “conejo malo” a nuestro país, fue para su presentación en el Festival de Viña del Mar en el 2019.

Luego de agotar en tiempo récord las entradas para su primer concierto en Chile para este 2022, Bad Bunny agendó otra presentación más. Así, los dos shows serán los próximos 28 y 29 de octubre.

¿El lugar? El Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana, es el lugar escogido por Benitos Martínez (su nombre real), para deleitar a los presentes con su música y pegajosas melodías.

Las entradas para el concierto de Bad Bunny en Chile 2022, del “World’s Hottest Tour”, están completamente agotadas, es más, se acabaron a los pocos minutos de iniciada su venta al público.

Recientemente, la producción anunció que los asistentes al Estadio Nacional deben nominar sus tickets, con la finalidad de evitar falsificaciones. Esto, enmarcado en las nuevas medidas de seguridad, luego de lo ocurrido en el primer show de Daddy Yankee, hace pocas semanas en nuestro país.

Para realizar el trámite de las entradas, se debe ingresar los datos requeridos en la sección de E-Tickets, dentro de la página web de la empresa a cargo de la venta.

Si bien la gira por Latinoamérica del “conejo malo” aún no comienza, su último concierto fue el 1 de octubre en el estadio SoFi de Inglewood, en California (EEUU).

De acuerdo al sitio Setlits.Fm, en la oportunidad, este fue el setlist de canciones de Bad Bunny, lo que quizás, podría repetirse en su concierto en Chile, este 2022:

1. Moscow Mule

2. Me porto bonito

3. Efecto

4. Party

5. Tarot

6. La corriente

7. Neverita

8. Ni bien ni mal

9. 200 MPH

10. La romana

11. Estamos bien

12. I Like It

13. Bodak Yellow

14. Si veo a tu mamá

15. La difícil

16. Bichiyal

17. La santa

18. Vete

19. Yo perreo sola

20. Yo quiero bailar

21- Safaera

22. Tití me preguntó

23. DÁKITI

24. Yo no soy celoso

25. Yonaguni

26. Me acostumbré

27. Callaíta

28. Chambea

29. Un verano sin ti

30. La canción

31. Me fui de vacaciones

32. Enséñame a bailar

33. Ojitos lindos

34. El apagón

35. Después de la playa