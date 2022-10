En su paso por Argentina, donde la última gira de Coldplay agendó 10 fechas, Chris Martin sorprendió a los trabajadores de una tienda de instrumentos con una inesperada aparición para comprar una guitarra.

El hecho se dio a conocer ayer jueves, cuando Emiliano Nievas, uno de los empleados del negocio bonaerense, compartió imágenes del encuentro que no sólo limitó a una compra-venta, sino que terminó con un concierto improvisado del propio guitarrista con los trabajadores del lugar.

Chris Martin with the fans playing De Música Ligera at the music store in Buenos Aires! – October 27 | via @emilianonievas4 pic.twitter.com/r0wq99wXYn

— Coldplaying (@coldplaying) October 27, 2022