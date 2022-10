Esta semana se llevará a cabo el nuevo concierto del colombiano J Balvin en el Movistar Arena en la región Metropolitana, en el marco de su gira Jose Tour 2022, donde además, presentará su último disco.

Cabe recordar que el intérprete de “Mi gente”, no visitaba Chile desde el 2019, ocación en la que se presentó en suelo nacional por la gira Arcoíris Tour.

José Álvaro Osorio Balvín, conocido mundialmente con su nombre artístico, J Balvin, tiene programado su concierto en Chile para el próximo viernes 21 de octubre.

Como se explicó, la presentación del colombiano será en el Movistar Arena, en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana, y comenzará a eso de las 21:00 horas.

Las entradas para el show de J Balvin en el Movistar Arena se venden a través del sistema Puntoticket, y tienen un valor que va desde los $40.000, hasta los $98.000.

Vale mencionar que según la página a cargo, los tickets para las localidades de Tribuna y Platea Alta Silver, están completamente agotados.

De acuerdo a lo informado por el sitio Setlist.Fm, J Balvin interpretó más de 30 canciones en su último concierto en Argentina, el pasado sábado.

1. Mi gente (J Balvin & Willy William cover) (with Willy William) (Solo)

2. Reggaeton (Solo)

3. Bonita (with Jowell & Randy)

4. ¿Qué más pues? (with María Becerra)

5. Con altura (ROSALÍA cover) (with ROSALÍA)

6. Blanco

7. Amarillo

8. Azul

9. Morado

10. Tata (with Eladio Carrión)

11. Medusa (with Jhay Cortez)

12. X (Nicky Jam cover) (with Nicky Jam)

13. Safari

14. 6 AM (with Farruko)

15. Ay Vamos

16. Rojo

17. 7 de mayo

18. La canción (J Balvin & Bad Bunny cover)

19. Qué calor (Major Lazer cover) (with Major Lazer)

20. Loco contigo (DJ Snake cover)

21. Ritmo (Bad Boys for Life) (Black Eyed Peas cover) (with Black Eyed Peas)

22. UN PASO (Trueno cover) (with Trueno)

23. Sigo extrañándote

24. No es justo

25. Bellacón

26. Mojaita (J Balvin & Bad Bunny cover)

27. Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny cover)

28. Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny cover)

29. No me conoce – Remix (Jhay Cortez cover) (with Jhay Cortez)

30. Ginza

31. I Like It (Cardi B cover) (with Cardi B)

32. In Da Getto (with Skrillex)